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رياضة

السعودية في مهمة صعبة أمام أوزبكستان بتصفيات كأس العالم 2022

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
منتخب السعودية
منتخب السعودية
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محمد السعيد
يحل منتخب السعودية ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب أوزبكستان، اليوم، الخميس، في تمام الثانية ظهرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي رينارد، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى مونديال 2022، بينما يطمح منتخب أوزبسكتان في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة تربعه على صدارة المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب أوزبكستان جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب السعودية ثانيا بـ 5 نقاط، وفلسطين ثالثا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف سنغافورة صاحب المركز الرابع، بينما يأتي منتخب اليمن أخيرا بنقطتين.

ويتقي اليوم ايضا ضمن التصفيات المرهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، هونج كونج مع البحرين، ماليزيا مع تايلاند، فيتنام مع الإمارات، لبنان مع كوريا الجنوبية، سوريا مع الفلبين، أفغانستان مع الهند، العراق مع إيران، عمان مع بنجلادش، اليمن مع فلسطين، الكويت مع تايبيه.
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