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اقتصاد

هؤلاء الرابحون من خفض أسعار الفائدة 1%.. خبير يوضح

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:32 م
خفض أسعار الفائدة
خفض أسعار الفائدة
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محمد صبيح
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن انخفاض معدلات التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى، مقابل 4.8% فى سبتمبر السابق عليه وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2015 مع الاستقرار في معدلات النمو ليسجل 5.6% و هو الأعلى منذ عام 2008 أبرز أسباب اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة 1%.

وأضاف رؤوف لـ صدى البد، أن استمرار تحسن أداء الاقتصاد والتنمية وخفض معدلات البطالة إلى 7.5% وهو مؤشر جيد على استمرار تحسن معدلات النمو عززت من تنفيذ رؤية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لثالث مرة على التوالي.

وأشار رؤف إلى أن هؤلاء هم المستفيدون من قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.

1- البورصة بشكل مباشر وقوي بعد دعم الرئيس للبورصة والحديث عن الطروحات وذلك لأن معدلات النمو في القطاع أعلى من الفائدة بالبنوك، 2- الصناعات الصغيرة والمتوسطة المصانع والصناعات التحويلية، 3- قطاع العقارات والذي يعاني من عمليات ركود، 4- القروض الاستهلاكية، 5- الدولة في خفض عجز الموازنة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.
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