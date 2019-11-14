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فن

خالد الصاوي.. رايح آخد قرار غلط في حياتى

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:15 م
خالد الصاوى
خالد الصاوى
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محمد بدران
نشر الفنان خالد الصاوى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وظهر الصاوى في الصورة وهو يرتدى الزى الصعيدى وعلق قائلا: "وانا رايح اخد قرار غلط في حياتى".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : منور يافنان - بالراحة علينا - باشا- فنان جميل.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي، شارك مؤخرا في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور عرض السينما.
خالد الصاوي.. رايح آخد قرار غلط في حياتى
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