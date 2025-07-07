قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة
الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
أجمل ما قيل في التضرع إلى الله.. 6 دعوات لا تهدر ثوابها
الهجمات السيبرانية تدخل ساحة المعارك.. ومصر تضخ استثمارات لتأمين البنية المعلوماتية
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر صمام أمان لنا وللمنطقة بأسرها
عمرو أديب يحيي الذكرى الخامسة لرحيل رجاء الجداوي: لا أتخيل العمل بدونها
ترامب: أتوقع اتفاق هدنة في غزة هذا الأسبوع
رابطة الأندية تلبي طلب لجنة التظلمات قبل انطلاق الدوري
تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
ذكر يجعلك أفضل من السابقين واللاحقين .. ردده 100 مرة في الليل
ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2025.. وكم سعرها في السعودية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثة طالب تعرض للغرق في ترعة بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نجحت جهود فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، من انتشال جثة طفل يدعى عبد الرحمن .خ.م 15 سنة، والذى لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية الطويسة التابعة لمركز دراو.

وتبين أنه كان يلهو فى مياه الترعة برفقة عدد من أصدقائه، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقى مصرعه فى الحال بإسفسكيا الغرق.

وكان الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، تلقيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بغرق طفل داخل ترعة بقرية الطويسة.

وبانتقال فرق الإنقاذ تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة دراو الرئيسية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

غريق

لقى شاب مصرعه نتيحة تعرضه لصعق كهربائى أثناء إصلاح غاطس طاحونة بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمانه للمشرحة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب نتيحة تعرضه لصعق كهربائى أثناء إصلاح غاطس طاحونة بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو. 

وتبين بالتحريات الأولية أن الشاب الذى لقى مصرعه نتيحة صعق كهربائى يدعى عمرو. ر. م 16 سنة ، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن وتسليمه لأهله.

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

ترشيحاتنا

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد