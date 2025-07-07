انتشال جثة طالب تعرض للغرق في ترعة بأسوان

نجحت جهود فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، من انتشال جثة طفل يدعى عبد الرحمن .خ.م 15 سنة، والذى لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية الطويسة التابعة لمركز دراو.

وتبين أنه كان يلهو فى مياه الترعة برفقة عدد من أصدقائه، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقى مصرعه فى الحال بإسفسكيا الغرق.

وكان الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، تلقيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بغرق طفل داخل ترعة بقرية الطويسة.

وبانتقال فرق الإنقاذ تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة دراو الرئيسية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

غريق

لقى شاب مصرعه نتيحة تعرضه لصعق كهربائى أثناء إصلاح غاطس طاحونة بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمانه للمشرحة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب نتيحة تعرضه لصعق كهربائى أثناء إصلاح غاطس طاحونة بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو.

وتبين بالتحريات الأولية أن الشاب الذى لقى مصرعه نتيحة صعق كهربائى يدعى عمرو. ر. م 16 سنة ، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن وتسليمه لأهله.

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .