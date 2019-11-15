ماذا قال الخبراء عن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟

رحب خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي بدعم من تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.أرجع الدكتور رضا لاشين قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% إلى نجاح الحكومة في ترويض التضخم والسيطرة عليه مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى 2019، مقابل 4.8% فى سبتمبر السابق عليه من نفس العام.وأضاف الدكتور رضا لاشين لـ صدى البلد، أن معدلات التضخم سجلت أدنى معدل منذ أكثر من 9 سنوات بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي اتخذتها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.وتابع الدكتور رضا لاشين، أن تباطؤ التضخم عزز من رؤية البنك المركزي في خفض سعر الفائدة اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى.ونوه إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بفعل ارتفاع إيرادات العديد من القطاعات الاقتصادية من بينها الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والغاز الطبيعى التي عززت من توفير الدولار وتراجع أسعار مقابل ارتفاع قيمة الجنيه.قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن انخفاض معدلات التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى، مقابل 4.8% فى سبتمبر السابق عليه وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2015 مع الاستقرار في معدلات النمو ليسجل 5.6% و هو الأعلى منذ عام 2008 أبرز أسباب اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة 1%.وأضاف رؤوف لـ صدى البد، أن استمرار تحسن أداء الاقتصاد والتنمية وخفض معدلات البطالة إلى 7.5% وهو مؤشر جيد على استمرار تحسن معدلات النمو عززت من تنفيذ رؤية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لثالث مرة على التوالي.وأشار رؤف إلى أن هؤلاء هم المستفيدون من قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.1- البورصة بشكل مباشر وقوي بعد دعم الرئيس للبورصة والحديث عن الطروحات وذلك لأن معدلات النمو في القطاع أعلى من الفائدة بالبنوك، 2- الصناعات الصغيرة والمتوسطة المصانع والصناعات التحويلية، 3- قطاع العقارات والذي يعاني من عمليات ركود، 4- القروض الاستهلاكية، 5- الدولة في خفض عجز الموازنة.كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة متاحة أمام السيولة لدى المواطنين مشيرا إلى إمكانية الاستثمار في الذهب من خلال شراء سبيكة ذهب بدون مصنعية كأحد أوعية الادخار والاستثمار في ظل توقعات ارتفاع أسعار الذهب.. منوها إلى عدم شراء الحلي كوعاء استثمار لأنه يحمل إضافات في سعره (المصنعية).ولفت بدرة إلى وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات أخرى، منها العقارات موضحا أن الوقت الحالي الأنسب في الاستثمار العقاري منذ 5 سنوات بسبب التسهيلات الائتمانية المتاحة وتنوع الشرائح داخل القطاع التي تناسب جميع الأفراد.وأوضح أن الطروحات الجديدة بالبورصة تع أحد قنوات الاستثمار المتاحة أمام السيولة لدى المواطنين ويمكن الاستثمار بها.وحذر الخبير الاقتصادي من التلاعب بالعملة من خلال الدولرة، لأنه من المتوقع تراجع سلة العملات الأجنبية أمام الجنيه.. منوها أن الاتجاه ليس في صالح سوق العملات.. متوقعا انخفاض الدولار لـ 16 جنيها أو أقل بنهاية العام.وأكد أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة تشجع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرا إلى أن التيسيرات التي تتيحها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محفزة ومشجعة لإقامة مصنع صغير أو مشروع تجاري صغير حسب توجه صاحب رأس المال وخبرته.قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.