ايه ده...تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تعادل المنتخب أمام كينيا

سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق من تعادل المنتخب الأول أمام كينيا بهدف لكل منتخب في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " ايه ده ..أيه القرف ده اقسم بالله ".



واضاف : " لو بنتفرج على منتخب الصومال نفسه هيبقي، روعه اكتر "



أما عن صعود ثلاث من لاعبي المنتخب الاول للمنتخب الأوليمبي حال التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020 فأكد :" ده عقاب مش اضافة ".