مي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد

روجت الفنانة مي كساب لكليبها الجديد حيث شاركت جمهورها بنشر صورة من كواليس الكليب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



وعلقت مي علي الصورة :" معادنا بكره ان شاء الله علي قناتي الرسمية على اليوتيوب كليب "ببساطة من ألبوم " أنا لسه هنا " قريبا بالاسواق لينك القناة فوق واستنوا الكليب بكره الساعة 2 ان شاء الله ".



ويضم ألبوم مي "أنا لسه هنا" 12 أغنية، وجميع أغنيات الألبوم توزيع زوجها أوكا، الذي حرص على أن يقدم مي بشكل فني جديد ومختلف.