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فن

مي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
روجت الفنانة مي كساب لكليبها الجديد حيث شاركت جمهورها بنشر صورة من كواليس الكليب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وعلقت مي علي الصورة :" معادنا بكره ان شاء الله علي قناتي الرسمية على اليوتيوب كليب "ببساطة من ألبوم " أنا لسه هنا " قريبا بالاسواق لينك القناة فوق واستنوا الكليب بكره الساعة 2 ان شاء الله ".

ويضم ألبوم مي "أنا لسه هنا" 12 أغنية، وجميع أغنيات الألبوم توزيع زوجها أوكا، الذي حرص على أن يقدم مي بشكل فني جديد ومختلف.
مي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد
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