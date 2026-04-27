رئيس التحرير
طه جبريل
وظائف خالية بتلك المحافظة للإناث فقط

محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص التشغيل ودعم سوق العمل، تواصل وزارة العمل الإعلان عن وظائف جديدة تستهدف توفير فرص عمل مناسبة للشباب، خاصة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن توافر 400 فرصة عمل بفروع مؤسسة التضامن في 12 محافظة، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب، خاصة للإناث.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الوظائف المتاحة تقتصر على الإناث فقط، وتشمل وظيفة أخصائي تمويل، للعمل في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية تستحوذ على 80 فرصة عمل من إجمالي العدد المعلن.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط للالتحاق بهذه الوظائف، تشمل أن تكون المتقدمة من الإناث، ولديها القدرة على العمل الميداني، وحاصلة على مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط، مع الإقامة في النطاق الجغرافي لمحل العمل، وأن يتراوح العمر بين 18 و38 عاما.

مزايا الوظائف

وأكدت الوزارة، أن مؤسسة التضامن توفر حزمة من المزايا للعاملات، تتضمن تأمينا اجتماعيا وطبيا، وراتبا أساسيا وفقا للحد الأدنى للأجور، إلى جانب حوافز مالية مجزية، وإجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، فضلا عن إتاحة فرص حقيقية للترقي الوظيفي.

طريقة التقديم

وأشارت وزارة العمل إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn25Zab2N2WgRamvOdREm54Gef8PJdXAbQ0gJIll4ZcFVy3Q/viewform)

كما يمكن التواصل عبر الأرقام التالية: 01280434414 و01024956781، أو التقدم مباشرة من خلال مكتب العمل بالإسكندرية.

مواعيد المقابلات

وأوضحت الوزارة، أن إجراء المقابلات الشخصية يتم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بمناطق العجمي ومحرم بك والعامرية بمحافظة الإسكندرية.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل، مع توفير مزايا تنافسية وفرص للترقي، ما يعزز من توجه الشباب نحو العمل الرسمي ويحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية في مختلف المحافظات.


وظائف بنك مصر

تفاصيل الوظائف المتاحة

أعلن بنك مصر عن طرح عدد من الوظائف تحت مسمى Inbound Contact Center Agent - Outsourced، وهي من الوظائف التي تعتمد بشكل أساسي على استقبال مكالمات العملاء والرد على استفساراتهم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والخدماتي بصورة احترافية تعكس صورة المؤسسة وتعزز من مستوى رضا العملاء.

وتتضمن طبيعة العمل التعامل المباشر مع استفسارات العملاء اليومية، والعمل على حل المشكلات بكفاءة، مع الالتزام بمعايير الجودة ومؤشرات الأداء التي يحددها البنك، مثل سرعة الاستجابة ودقة الحلول.

مهام ومسؤوليات الوظيفة

يركز الدور الوظيفي على تقديم تجربة متميزة للعملاء، من خلال استقبال المكالمات والتعامل مع الشكاوى باحترافية، إلى جانب تحليل ملاحظات العملاء ورفعها إلى الإدارات المختصة، فضلا عن احتواء العملاء غير الراضين عبر تقديم حلول سريعة وفعالة تسهم في الحفاظ على ولائهم.

المهارات المطلوبة

يشترط البنك توافر مجموعة من المهارات الأساسية لدى المتقدمين، من بينها القدرة على التواصل الفعال، والعمل ضمن فريق، وتحمل ضغوط العمل، بالإضافة إلى مهارات تنظيم الوقت وإدارة الأولويات، والمرونة في التعامل مع مختلف المواقف.

