وظائف وزارة العمل 2026 براتب 9000 جنيه.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف وزارة العمل 2026 براتب 9000 جنيه .. تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث أعلنت عن إتاحة عدد من الوظائف في تخصصات متنوعة برواتب تصل إلى 9000 جنيه شهريا، وذلك ضمن خطة تستهدف دعم سوق العمل وتمكين الشباب من الحصول على فرص مناسبة تحقق لهم الاستقرار المادي والمهني.

يأتي هذا الإعلان في إطار نشرة التوظيف الدورية لشهر أبريل 2026، التي تسعى من خلالها الوزارة إلى توسيع قاعدة التشغيل وتوفير وظائف لائقة بمزايا مناسبة.

تفاصيل وظائف وزارة العمل أبريل 2026

كشفت وزارة العمل عن طرح 1200 فرصة عمل جديدة موجهة للشباب في عدد من المجالات المختلفة، مع توفير رواتب مجزية وتأمين اجتماعي، بما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل ودعم الفئات الباحثة عن فرص وظيفية. وتندرج هذه الفرص ضمن جهود مستمرة تهدف إلى تقليل معدلات البطالة وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتحرص الوزارة على التنوع في التخصصات المطلوبة، بما يتيح الفرصة لعدد أكبر من المتقدمين وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل

شمل الإعلان عددا من الوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، حيث تم طلب 450 سائقا بشرط الحصول على رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية، وهو ما يعكس الحاجة إلى الكوادر المؤهلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما تضمن الإعلان توفير 450 فرصة عمل بوظيفة مساعد أمين مخازن، وهي من الوظائف الحيوية التي ترتبط بإدارة المخزون وتنظيم العمليات داخل المنشآت الصناعية والتجارية.

وفي قطاع الإنتاج، تم الإعلان عن 150 وظيفة عامل إنتاج في تخصص صناعة البلاستيك، بالإضافة إلى 150 وظيفة عامل إنتاج في مجال التبريد والتكييف، وهو ما يعكس توجه السوق نحو دعم الصناعات المختلفة وزيادة الإنتاج المحلي.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حددت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، حيث يشترط الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى، وهو ما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الشباب للالتحاق بهذه الوظائف.

كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 45 سنة، وهو نطاق عمري يهدف إلى استهداف الفئات القادرة على العمل والإنتاج، مع مراعاة طبيعة الوظائف المطروحة.

وأوضحت الجهة أن المقبولين في هذه الوظائف سيحصلون على راتب شهري قدره 9000 جنيه، وهو ما يعد من الرواتب الجاذبة في هذا النوع من الوظائف، خاصة مع توفير التأمين الاجتماعي الذي يعزز من الاستقرار الوظيفي.

مزايا فرص العمل المطروحة

تتميز هذه الوظائف بعدد من المزايا التي تجعلها فرصة مناسبة للشباب الباحثين عن عمل، حيث تجمع بين الراتب المناسب والتأمين الاجتماعي، إلى جانب العمل داخل بيئة صناعية منظمة.

كما تسهم هذه الفرص في اكتساب الخبرات العملية، خاصة في مجالات الإنتاج والصناعة والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز من فرص التطور المهني مستقبلا.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على هذه الوظائف يتم من خلال التوجه مباشرة إلى مقر العمل المحدد، وهو مجمع سي بي سي الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بوابة 3، وذلك لتقديم الطلبات وإجراء المقابلات اللازمة.

كما يمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر أرقام الهاتف المخصصة، وهي 01103097311 و01100634210، للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف وشروط الالتحاق بها، وتحديد مواعيد التقديم.

يأتي هذا التيسير في إجراءات التقديم ضمن جهود الوزارة لتسهيل وصول المواطنين إلى فرص العمل المتاحة، وتقليل العقبات التي قد تواجههم أثناء البحث عن وظيفة مناسبة.

دور وزارة العمل في دعم التوظيف

تعكس هذه المبادرات الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة العمل في دعم سوق العمل المصري، من خلال توفير فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات الشباب، وتساعدهم على بناء مستقبل مهني مستقر.

كما تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمالة، وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.