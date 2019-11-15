رضوى الشربينى تصدم جمهورها بقرار جديد..شاهد





نشرت الإعلامية، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، فيديو لها "مقطع من برنامجها".وفاجأتجمهورها بقرار وطلبت رأيه سواء مع أو ضد هذا القرار ، حيثُ قررت ألا تتدخل فى الحياة الزوجية مابين زوجين ووجهت رسالة للسيدات :"أنتى أدرى ببيتك وحياتك بلاش تسألينى أكمل أو مكملش".وتابعت :"أى سؤال غير أنك تكملى أو متكمليش مع جوزك هرد عليه ".يذكر أن الاعلاميةتقدم برنامج "هي وبس" و تدور فكرته عن كل ما يخص المرأة".