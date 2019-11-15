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أخبار البلد

رضوى الشربينى تصدم جمهورها بقرار جديد..شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، فيديو لها "مقطع من برنامجها".

وفاجأت رضوى جمهورها بقرار وطلبت رأيه سواء مع أو ضد هذا القرار ، حيثُ قررت ألا تتدخل فى الحياة الزوجية مابين زوجين ووجهت رسالة للسيدات :"أنتى أدرى ببيتك وحياتك بلاش تسألينى أكمل أو مكملش".

وتابعت :"أى سؤال غير أنك تكملى أو متكمليش مع جوزك هرد عليه ".

يذكر أن الاعلامية رضوي الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" و تدور فكرته عن كل ما يخص المرأة".

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