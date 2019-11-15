أحلى الليالي.. أصالة تنشر صورا من كواليس ختام مهرجان الموسيقى العربية

نشرت المطربة أصالة صورة لها على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية.وعلقت أصالة قائلة: "كانت ليلة منّ أحلى الليالي ... دافئه تملّكها الشّجن، اختلطت فيها المشاعر فأصبحت مع الحضور إخوه وأصحاب وأهل ... حتّى أنّنا أصبحنا كيان واحد لمّ ينفصل إلّا في ختام الحفل ... الحمد لله على ذاك الشّعور الّذي نسعى إليه، وفي حفلنا هذا وصلنا منتهاه".ويذكر أن أغنية الفنانة السورية أصالة نصري «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، حققت 21 مليونا 694 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر يوتيوب.