أحلى الليالي.. أصالة تنشر صورا من كواليس ختام مهرجان الموسيقى العربية

كانت ليلة منّ أحلى الليالي ... دافئه تملّكها الشّجن ، اختلطت فيها المشاعر فأصبحت مع الحضور إخوه وأصحاب وأهل ... حتّى أنّنا أصبحنا كيان واحد لمّ ينفصل إلّا في ختام الحفل ... الحمد لله على ذاك الشّعور الّذي نسعى إليه ، وفي حفلنا هذا وصلنا منتهاه . #أصاله #حفل_ختام_مهرجان_الموسيقى_العربية #مهرجان_الموسيقى_العربية #دار_الأوبرا_المصرية