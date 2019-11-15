ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلى الليالي.. أصالة تنشر صورا من كواليس ختام مهرجان الموسيقى العربية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدى
نشرت المطربة أصالة صورة لها على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية.

وعلقت أصالة قائلة: "كانت ليلة منّ أحلى الليالي ... دافئه تملّكها الشّجن، اختلطت فيها المشاعر فأصبحت مع الحضور إخوه وأصحاب وأهل ... حتّى أنّنا أصبحنا كيان واحد لمّ ينفصل إلّا في ختام الحفل ... الحمد لله على ذاك الشّعور الّذي نسعى إليه، وفي حفلنا هذا وصلنا منتهاه".

ويذكر أن أغنية الفنانة السورية أصالة نصري «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، حققت 21 مليونا 694 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر يوتيوب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تحصد 21.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته .. فيديو

شاهد.. أصالة تحتفل مع ابنها بالمولد النبوي على طريقتها الخاصة

أصالة تواصل إجراء البروفات استعدادا لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

أصالة تحصد 22.2 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

اليوم.. أصالة تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

أصالة تشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية يا عالم

ترشيحاتنا

هاني شاكر يوضح مصير محمد الشرنوبي بعد وقفه عن الغناء.. ويتحدث عن أزمته مع حمو بيكا.. ويشكف سر عدم منع حفلات محمد رمضان

الزيارة التي قضت على الأميرة ديانا

بعد استبعاده من منتخب مصر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد صلاح

تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في المركزي والبنوك 15-11-2019

غزة يا عرب تنادي.. ماذا قال الرئيس التونسي عن غزة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير