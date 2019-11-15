في مؤتمر المعهد الكندي.. حنان يوسف: الإعلام شريك في مواجهة الإرهاب

شاركت الدكتورة حنان يوسف استاذ الاعلام وعميدة كلية اللغة والاعلام بالقرية الذكية في فاعليات المؤتمر العلمي الرابع للمعهد العالي للإعلام الحديث "cic"، الذي عقد بعنوان "الإعلام والتحديات الراهنة للواقع العربي".



وترأست يوسف فاعليات الجلسة الرابعة للمؤتمر العلمى الرابع للمعاهد العليا الكندية عن الاعلام والإرهاب واستراتيجيات المواجهة الإعلامية وضرورة تكاملها مع الاستراتيجيات الأمنية والثقافية والتعليمية.



وصرحت الدكتورة حنان يوسف ان العلاقة بين الاعلام والإرهاب هي علاقة متشابكة ومن الأهمية تحديد الدور الذي يمكن للاعلام ان يكون عاملا مساعدا في مواجهة الارهاب بدلا من خطابات اعلاميةً تصدر بوعي او بدون وعي قد تكون شريكة في جريمة المساعدة في نشر الارهاب وتعد جرائم يعاقب عليها القانون.



ودعت إلى ضرورة العمل علي بناء إجرائي لخطابات للمحبة والتعايش والتفاهم بدلا من خطابات الكراهية التحريضية التي تودي الي جرائمة كراهية بعد ذلك.



كما اكدت ضرورة تحديد واحترام الخط الفاصل بين حرية التعبير من جهة والحفاظ علي الامن القومي للبلاد من جهة أخرى في التغطية الاعلامية للأحداث الإرهابية.



وتناولت الجلسة 3 بحوث علمية اضافة الي مداخلتين رئيسيتين من اللواء طارق المهدي وزير الاعلام الأسبق والدكتور حسين امين رئيس قسم الاعلام بالجامعة الامريكية وعقب علي بحوثها دكتوره هاله كمال نوفل عميدة كلية الاعلام بجنوب الوادى.



جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر مجموعة المعاهد الكندية بمقر المعاهد بالتجمع الخامس على مدار يومي 13، و14 نوفمبر، وعقد المؤتمر تحت رعاية كل من د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ود محمود أبو النصر المستشار العلمي لمجموعة المعاهد الكندية، وممدوح القاضي نائب رئيس المعاهد الكندية، والدكتورة ماجي الحلواني المستشار العلمي للمعهد الكندي لتكنولوجيا الإعلام الحديث وعميدة كلية الاعلام الأسبق ، والأستاذة الدكتورة امال الغزاوي عميدة المعهد العالي للاعلام cic.



وحضرها نخبة متميزة من عمداء كليات الاعلام وأساتذة الاعلام وخبراء الاعلام في مصر والعالم العربي وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتحديات التي تواجه دور الاعلام العربي في بناء الأوطان.