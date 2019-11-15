كشف حساب| زيادة سعر شقق الإعلان 12 الإسكان الاجتماعي في 8 محافظات









ويجب وفقا لشروط الإعلان ألا يتجاوز دخل المتقدم 4200 جنيه شهريا للأعزب، و5700 جنيه شهريا للأسرة، ويجب ألا يقل دخل المتقدم الصافي عن 1300 جنيه شهريا، ويتم احتساب قيمة القسط المحددة شهريا حسب كل حالة، فقيمة الدعم الذي يصل لـــ40 ألأف جنيه تخصم من اجمالى قيمة الوحدة ، ولا يحصل كل المتقمين على الحد الأقصي للدعم بل البعض لا يحصل على دعم إطلاقا.









ويضاف لسعر الوحدة مبلغ 9 آلاف جنيه تقريبا وديعة صيانة، بخلاف فائدة سنوية 7% ثابتة على اجمالى قيمة قرض التمويل عقب خصم المقدم وقيمة الدعم الذي يحصل عليه كل فرد، ومن المتوقع ألا تقل قيمة القسط السنوى للإعلان الثانى عشر عن 900 جنيه فى المتوسط بل ترتفع لبعض الحالات نظرا لزيادة تكلفة وعبء التممويل للوحدة مقارنة بالإعلانات السابقة خاصة إذا كانت قيمة القسط ثابتة، بينما من المتوقع أن تنخفض فى حدها الأدني لـــ700 جنيه فى حالة الأقساط المتزايدة سنويا.



وعلى جانب آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (البحر الأحمر – أسيوط – السويس – دمياط – مطروح – كفر الشيخ – بني سويف – المنوفية – الإسماعيلية – القليوبية)، ومدن (أسيوط الجديدة – العبور – العبور الجديدة – أسوان الجديدة – بدر).



كما انتهت الوزارة من أعمال التصميمات الابتدائية، لمشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بتنفيذ التصميمات أحد المكاتب الاستشارية العالمية.



وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع سيُقام على مساحة 39.5 فدان، ويضم (مبنى الأكاديمية – مبنى فندق 4 نجوم، به 120 غرفة – مبني رياضي – سكن الطلاب – قاعة الاحتفالات – المطاعم – مبنى الإدارة)، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام.

بدأت وزارة الإسكان فى تلقى مقدمات حجز 20 ألف شقة ضمن الإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بـ8 محافظات بالوجه البحرى ومدن القناة.والمحافظات المتاح بها وحدات سكنية هي "الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية"، بسعر 197 ألف جنيه للوحدة 90 متر 3 غرف وصالة كاملة التشطيب تسليم فورى على عكس ما تم تداوله على بعض منصاات التواصل الاجتماعي من زيادة سعر شقق الإسكان الاجتماعي لتصل إلى 400 ألف جنيه.