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مرأة

أبرزها السحايا.. تعرف على أسباب ومضاعفات الالتهاب الرئوي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:42 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف موقع boldsky، أسباب الالتهاب الرئوي والتي ترجع إلى البكتيريا والفطريات والفيروسات، وتتمثل أعراضه في السعال مع البلغم، حمى أو قشعريرة، ضيق في التنفس، إعياء، التعرق، صداع الراس.

تشمل مضاعفات الالتهاب الرئوي ما يلي:
- انتشار البكتيريا في الدم
- تراكم السوائل في المنطقة الواقعة بين غشاء الجنب وجدار الصدر
- خراج الرئة إمبيما
- التهاب السحايا (انتشار العدوى إلى سحايا الدماغ)

نصائح للتعامل مع الالتهاب الرئوي
- الإقلاع عن التدخين
- تقوية الجهاز المناعي من خلال خطة النظام الغذائي الصحي
- ممارسة الرياضة
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