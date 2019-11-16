برلماني: المجالات التي تم إعلانها بالمنصة الاستثمارية بالإمارات مهمة لمصر

قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن صندوق مصر السيادي المسئول عن تنفيذ المنصة الإستثمارية المشتركة من ناحية الجانب المصري له آليه قوية ويساعد الدولة في إنشاء الكثير من الاستثمارات القوية هذة الفترة.



أكد النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جميع المجالات الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها ضمن هذة المنصة الإستثمارية مصر بحاجة لها بشكل فعلى.



وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أن دولة الإمارات من الدول ذات خبرة عالية في إدارة الصناديق الإستثمارية ،موضحا أن ذلك يساعد بشكل واضح في نجاح هذة المنصة الإستثمارية الضخمة مما يعود بالنفع العام علي البلاد.



قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.