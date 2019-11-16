ألسن عين شمس تنظم منتدى للبحث العلمي.. 16 مارس

يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية".



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وذلك خلال الفترة من 16-18 مارس 2020.



ويجب تقديم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩، على أن تقدم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل ٢٠٢٠، حيث يسعى المنتدي إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار، دعا المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة.