الشائعات تجتاح الوسط الفني.. وفاة عادل إمام وطلاق أصالة نصري الأحدث.. جدل حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا.. أحمد السقا وأحمد الفيشاوي يكذبان الطلاق

لطيفة تنفي زواجها من أحمد وفيق

اليسا تنفي شائعة وفاتها: أنا بخير الحمد لله

صلاح عبد الله: الأعمار بيد الله.. وأنا بطمنكم عليّ





اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.





"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:





وفاة عادل إمام

انتشرت مؤخرًا، أخبار كاذبة تفيد وفاة الفنان الكبير عادل إمام بعدما قام ابنه الفنان محمد عادل إمام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".





وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وفاة الفنان عادل إمام، ففي شهر مارس الماضي، انتشرت شائعات عن تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبار مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.





ونشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد انتشار تلك الشائعة، أثناء تصوير مشهد من مسلسل عادل إمام الذي يتولى «رامي»، إخراجه، وعلق على الفيديو قائلا: «اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان».





طلاق أصالة وطارق العريان

نشر خالد أيمن الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع والدته، التي أمسكت بيد زوجها المخرج طارق العريان في أول ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بقوة خلال الفترة الأخيرة.





وكتب خالد الذهبي (ابن أصالة)، تعليقًا مطولًا بالإنجليزية على الصورة وجهه لبعض الأشخاص الذي وصفهم بـ ذوي الأحلام الفارغة، في إشارة منه إلى مرددي شائعات طلاق والدته وطارق العريان.





يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيانا عبر حسابها على "إنستجرام" تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات، قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".





ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أن أنباء سربت حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.





كاظم الساهر

وفي شهر أكتوبر الماضي، انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.





ونفى الفنان كاظم الساهر، عبر "تويتر" الأمر، من خلال تغريدة لجمهوره ، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.





وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".





رامز جلال

وفي أكتوبر الماضي أيضًا، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.





واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ "صدى البلد"، قائلًا: «مفيش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.





وفاة نسرين طافش

وقبل 4 أشهر، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشار الشائعة احدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.





وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن ، في الوقت الذي تجاهلت أسرتها هذه الأخبار، فوالدها (يوسف طافش) جاءت تعليقاته عادية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.





طلاق أحمد السقا ومها الصغير

قبل شهرين، نشر أحمد السقا صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير، وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة الجمعة 27 سبتمبر.





ولم يعلق أحمد السقا على صورته مع زوجته مها الصغير، مكتفيًا بتعبيرات الصورة التي أظهرت الحب بينهما، في أول رد فعل له بعد أول ظهور رسمي لهما عقب تداول شائعات الطلاق.





وترددت شائعات عن انفصال، وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى، التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، ففي شهر نوفمبر 2016، فاجأ «السقا» الجميع بحضوره برفقة مها الصغير، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضًا.





طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

قبل عدة أيام، انتشرت العديد من الشائعات حول استعداد الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل لإعلان طلاقهما، بعدما غادر «الفيشاوي الصغير» مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة معها في فندق إقامتهما.





وفوجئ نزلاء الفندق بتعالى أصوات احمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما إلا أنهما غادرا الجونة بعد ذلك بساعات.





وبعد انتشار تلك الشائعات، نشرت ندى الكامل، صورة لها عبر فيس بوك، مع زوجها أحمد الفيشاوي، ظهرا فيها أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.





وعلقت ندى الكامل على صورتها مع زوجها قائلة: «فيشي»، وهو الاسم الذي تداعب به أحمد الفيشاوي، في رد غير مباشر منها على الأخبار التي ترددت مؤخرا حول استعدادهما للطلاق، عقب خلاف وقع بينهما في الجونة، لتنفي بذلك تلك الشائعات.





لطيفة

وفي شهر مارس من العام الجاري 2018، سيطرت حالة من الغضب على الفنانة لطيفة، بعد خروج شائعات تزعم زواجها من الممثل أحمد وفيق، حيث حرصت على الرد على هذه الشائعة من خلال برنامج الراديو بيضحك على إذاعة نجوم إف إم، قائلة: «أنا مصدومة، ومش فاهمة جابوا الكلام ده منين.. أولًا أحمد وفيق ده أخويا، ثانيًا هو متجوز واحدة تونسية وعايش في فرنسا، وعنده ولاده ربنا يخليهم».





وأضافت: "أنا عايزة أقول لكل اللي قاعدين يكتبوا ويألفوا براحة شوية.. أنا لو اتجوزت هقول قدام الكل إني اتجوزت.. يعني اشمعنى أحمد وفيق اللي اتجوزته.. هو شخص محترم ومن أحسن الفنانين الّلي اتعاملت معاهم".





صلاح عبد الله

وفي مارس 2019 أيضًأ، انتشرت شائعات وفاة الفنان صلاح عبدالله، إلا أنه نفاها وشارك فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه خلال موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته.





وعلق صلاح عبد الله في الفيديو على شائعة وفاته، قائلا: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"، مستنكرا انتشار تلك الشائعات الذي أكد أنها تزعل الأهل والأصدقاء، مضيفًا: "ربنا يسامحه"، مشيرًا إلى أنه يستكمل تصوير عدد من مشاهده الصعبة في المسلسل التي سوف تمتد حتى فجر اليوم.





غادة عبد الرازق

وكان شهر مارس 2019، موعدًا للشائعات، إذ انتشرت أخبار مغلوطة حول طلاق ابنة الفنانة غادة عبد الرازق «روتانا»، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق «ابنة غادة»، فدائمًا ما تلاحقها تلك الشائعات بين الحين والآخر.





يذكر أن روتانا ابنة غادة عبد الرازق متزوجة منذ عدة سنوات، ولها ابنتان هما: «خديجة وجويرية»، ويتراوح عمرهما بين 7 سنوات.





إليسا

وفي فبراير الماضي، انتشرت شائعات وفاة الفنانة اللبنانية إليسا، بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، لكن إليسا طمأنت جمهورها بعد انتهاء العملية، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قالت فيها: «صباح الخير أحبائي.. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا».





ماجد المهندس

وقبلها، اجتاحت السوشيال ميديا العديد من الأخبار، حول وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس إثر حادث سير مروع تعرض له في السعودية، وتناقلت العديد من المواقع الخليجية تلك الأخبار، لكن مواقع خليجية نشرت تصريحا على لسان الفنان راشد الماجد، قال فيها إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مطالبًا بعدم تناقلها والمساهمة في نشر الشائعات، مؤكدًا أن «المهندس» يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.





نجوم العالم

ابنة مايكل جاكسون

انتشرت شائعات حول انتحار عارضة الأزياء الأمريكية باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون قبل أيام، إلا أنها شوهدت بعد ذلك برفقة حبيبها في إحدى محطات البنزين في ولاية لوس أنجلوس بعد مرور يومين على وعكتها الصحية، وظهرت باريس التي تبلغ من العمر 21 عاما وهي تجلس بجانب صديقها في السيارة بملامح وجه متعبة.





جينفير لوبيز

ولاحقت جينفير لوبيز شائعات حول انفصالها عن خطيبها لاعب كرة البيسبول إليكس رودريجرز، بعد خيانته لها، إلا أن «جينفير» شوهدت بصحبة «إليكس» أثناء توجههما لتناول العشاء في ولاية نيويورك الأمريكية.





وظهرت "جينيفر" وهي تبرز خاتم الخطبة لمصوري الباباراتزي، الذي تردد أن سعره تعدى المليون دولار أمريكي، كما لفتت الأنظار بمعطفها الفرو الأبيض الذي ارتدته على إطلالة كاجوال.





بيرين سات

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم أن التركية بيرين سات، الشهيرة في الدول العربية باسم "سمر"، انفصلت عن زوجها كينان دوغلو بعد غيابه عن حضور عيد ميلادها الذي أقيم مؤخرًا، وزعمت بعض المواقع الإخبارية التركية أن عدم إنجاب بيرين سات سبب حدوث خلافات بينهما.





ولكن كينان دوغلو، قرر الرد بشكل عملي على هذه الشائعات من خلال عمل إعجاب لجميع الصور التي نشرتها بيرين سات مؤخرًا من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام".





ليدي جاجا

وأعربت ليدي جاجا عن صدمتها من الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها على علاقة بالنجم العالمي برادلي كوبر، وأنه سبب انفصالها عن خطيبها.



