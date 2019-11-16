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لميس سلامة لـ رامي جمال: بحبك جدا وحافظة كل أغانيك صم.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
رامي جمال و لميس
رامي جمال و لميس سلامة
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عمرو ممدوح
علقت الإعلامية لميس سلامة، على ما كتبه الفنان رامي جمال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإعلان إصابته بمرض البهاق، مشيرة إلى أن "البوست" لاقى تفاعلا ودعما كبيرا من الجميع، بل رسائل دعم من مصابين بمرض البهاق أيضا.

وأضافت لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" قائلة: "بنوجه رسالة من برنامجنا إلى الفنان رامي جمال، أنا بحبك جدا ومرتبطة بأغانيك جدا وحفظاها صم".

وتابعت الإعلامية لميس سلامة، في رسالتها: "انت فنان جميل، ومن المطربين اللي هيكون ليهم مستقبل، والمرض ابتلاء من ربنا لقياس قدرة الانسان على التحمل والصبر والرضا بقضائه".
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