دور الـ8 من دوري المرتبط لكرة السلة.. الأهلي يواجه طلائع الجيش والزمالك أمام سموحة

تقام اليوم السبت، منافسات دور ربع نهائي من بطولة دوري المرتبط تحت 18 سنة لكرة السلة وتعد أبرز المواجهات لقاء الأهلي أمام طلائع الجيش .



كما يلتقي فريق الزمالك أمام سموحة ويواجه فريق سبورتنج الاتحاد السكندري.



وكان الاتحاد قد قرر فرض عقوبة على الأهلى بعد احداث القمة الشهير أمام الزمالك بخوض مباراة خارج الأرض لتقام على صالة طلائع الجيش.



جدير بالذكر أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة قررت خوض مباريات العودة من البطولة بين نفس الفريق يوم 19 نوفمبر .