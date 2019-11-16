حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " أنستجرام"، بـ stories جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.



ظهرت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة، مرتدية فستان قصير ذا أكمام طويلة باللون الموف الفاتح، وكان التصميم مزين بالزراير الذهبية، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة.



وأنتعلت زوجة ماجد المصرى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الذهبى اللامع، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

