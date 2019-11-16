ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:07 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " أنستجرام"، بـ stories جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.

ظهرت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة، مرتدية فستان قصير ذا أكمام طويلة باللون الموف الفاتح، وكان التصميم مزين بالزراير الذهبية، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة.

وأنتعلت زوجة ماجد المصرى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الذهبى اللامع، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.
حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون ميتالك.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار فى عيد ميلاد ابنة مى عمر

بإطلالة محتشمة.. الراقصة جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس رياضية.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها في الجيم.. صور

بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي

ترشيحاتنا

إشارات وعلامات تخبرك بأن الله راضٍ عنك.. فيديو

أسعار رينو اليوم في مصر

غدا.. العرض الأول لفيلم ماتروشكا بالقاهرة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي

وداعا لـ 5 حقن في الكتف.. تطعيم جديد يقضي على داء الكلب

حادث انتحار جماعي في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان ستان مبهج.. إنجى وجدان تتحدى وزنها بإطلالة جذابة