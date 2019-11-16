ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة في سريلانكا ..شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:29 م
تواصل التصويت بإنتخابات
تواصل التصويت بإنتخابات الرئاسة فى سريلانكا ..شاهد
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا عن تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة فى سريلانكا.

وقد بدأ الناخبون فى سريلانكا، فى الإدلاء بأصواتهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، التى ما زالت تناضل من أجل التعافى من هجمات وقعت فى عيد القيامة على فنادق وكنائس وأثرت بشدة على اقتصادها الذى يعتمد على السياحة.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليون ناخب، ويحق للناخب اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية، وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع ولكن من غير المتوقع إعلان النتائج قبل يوم الأحد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. منافس مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك.. ميسي يثير القلق فى برشلونة بإصابته مع الأرجنتين

كل ما قدمته جنوب أفريقيا منافس مصر فى نصف نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

في ذكرى ميلاد استيفان روستي.. قصة إعجابه بـ حبيبة والده

علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية..مشروع قانون

تعرف على حقيقة ارتطام طائرة مصر للطيران القادمة من روما بصاعقة في السماء

عادات صحية بسيطة.. تخلصك من سموم الكبد والإصابة بالشيخوخة المبكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ قطة بلدى.. الراقصة جوهرة بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة