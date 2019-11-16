تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة في سريلانكا ..شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا عن تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة فى سريلانكا.
وقد بدأ الناخبون فى سريلانكا، فى الإدلاء بأصواتهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، التى ما زالت تناضل من أجل التعافى من هجمات وقعت فى عيد القيامة على فنادق وكنائس وأثرت بشدة على اقتصادها الذى يعتمد على السياحة.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليون ناخب، ويحق للناخب اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية، وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع ولكن من غير المتوقع إعلان النتائج قبل يوم الأحد.