تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة في سريلانكا ..شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا عن تواصل التصويت بانتخابات الرئاسة فى سريلانكا.





وقد بدأ الناخبون فى سريلانكا، فى الإدلاء بأصواتهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، التى ما زالت تناضل من أجل التعافى من هجمات وقعت فى عيد القيامة على فنادق وكنائس وأثرت بشدة على اقتصادها الذى يعتمد على السياحة.



