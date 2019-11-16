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رياضة

بسبب فالفيردي.. مدافع برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الألماني

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:35 م
توديبو
توديبو
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القسم الرياضي
يقترب الفرنسي "توديبو"، من الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني؛ بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب ارنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، بعد المنافسة الشرسة المتواجدة بينه وزملائه بالفريق. 

وأشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى أن توديبو قد يغادر برشلونة قريبًا، موضحًا أن اللاعب يبحث عن فريق يشارك فيه وقتًا أكبر، وأكد الموقع أن فريق باير ليفركوزن الألماني لديه اهتمام كبير بالتعاقد مع توديبو، من أجل تدعيم دفاعه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع أن اللاعب ليس في حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، موضحًا أنه يفضل تصعيد لاعب من فريق الشباب ببرشلونة، بدلا من الاعتماد على توديبو بشكل أساسي.

ويشارك بشكل أساسي مع الفريق في خط الدفاع وهم صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه والفرنسي لنجليه، ومن المنتظر أن يتم حسم موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء عن صفوف الفريق.

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