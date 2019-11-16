تجربة جديدة منعا للملل.. أصل قسيمة الزواج شرط الانضمام لشبكة تبادل الزوجات بالشرابية

«ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج» بهذه الكلمات بدأت قصة تشكيل موظف وزوجته شبكة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وممارسة الجنس الجماعي عن طريق تبادل الزوجات بالشرابية، حيث وضع الزوج إعلانًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لاجتذاب الأزواج الراغبين في تبادل المتعة الحرام.





واستغل المتهم موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مسرحًا لجرائمهم، عبر صفحة أطلق عليها اسم «للمتزوجين فقط جلسات تعارف مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج»، ولكن مباحث تكنولوجيا المعلومات الإعلان عبر فيسبوك، كانت لهم بالمرصاد حتى تمكنت من إسقاطهم.





وكشفت التحريات أن الزوجين كانا يروجان لنشاطهما المخل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما تبين أنَّهما يشترطان على المترددين عليهم تقديم قسيمة الزواج للتأكّد من الهوية القسيمة كشرط رئيسي للانضمام للشبكة.





وأمام النيابة قال الزوج المتهم، أنه أراد الدخول في تجربة جديدة، حتى لا يمل الزوجين من بعضهم البعض، فتمخضت في ذهنة فكرة إقامة شبكة لتبادل الزوجات، ولكنه اشترط أن يكون المنضمين للشبكة متزوجين بالفعل، وأنه دشن صفحة «الفيس بوك» حتى يكون بعيدًا عن أعين رجال الشرطة.





وكانت معلومات وردت لمباحث الآداب العامة، تفيد بقيام زوجين باستقطاب راغبي المتعة الحرام، وممارسة الجنس الجماعي عن طريق تبادل الزوجات، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ وبالتنسيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات تبين صحة المعلومات.



