لخدمة المصطافين.. تشغيل قطارات مكيفة على خط القاهرة - مرسى مطروح

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم السبت، تشغيل قطارات جديدة في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور الركاب ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء إجازة المصيف وتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل آمنة.

مواعيد القطارات الجديد

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في بيان، إنه اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939- 940 القاهرة - مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 5,50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35 ظهرًا طبقًا للجدول المرفق وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح - القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 9:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق.



وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى في تلبية احتياجات جمهور الركاب.