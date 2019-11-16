بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

يبدو أن النجم السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول على وشك مغادرة صفوف الريدز نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات المدير الفني يوجن كلوب وقلة مشاركة أساسيًا في المباريات خلال الموسم الجاري.





وحسب ما نشره موقع "فوتبول إنسايدر" العالمي نقلًا عن "سبورت 360" فإن النجم السويسري المتألق شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي يريد مغادرة الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع فإن الدولي السويسري شيردان شاكيري صاحب الـ 28 عامًا، يعرف أنه لا يملك فرصة كبيرة للعب مع نادي ليفربول الإنجليزي في ظل تألق الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.



