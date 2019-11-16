ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يبدو أن النجم السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول على وشك مغادرة صفوف الريدز نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات المدير الفني يوجن كلوب وقلة مشاركة أساسيًا في المباريات خلال الموسم الجاري.

وحسب ما نشره موقع "فوتبول إنسايدر" العالمي نقلًا عن "سبورت 360" فإن النجم السويسري المتألق شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي يريد مغادرة الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع فإن الدولي السويسري شيردان شاكيري صاحب الـ 28 عامًا، يعرف أنه لا يملك فرصة كبيرة للعب مع نادي ليفربول الإنجليزي في ظل تألق الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وقال إن "شاكيري" غير سعيد في ملعب أنفيلد بسبب قلة مشاركاته مع نادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وأبلغ أصدقائه المقربين أنه يريد مغادرة الريدز في الصيف. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل.. نتيجة وملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي .. يورجن كلوب يتغزل في محمد صلاح صاحب الـ 50 هدفا

شاهد .. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي وتوهج محمد صلاح

ترشيحاتنا

استعداداً لموجة الطقس السيئ .. تعليمات عاجلة من تعليم الشرقية لجميع المدارس

بطول 340 كيلو متر.. أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة.. فيديو

اغتصبوا 30 فتاة في الجيزة.. عصابة الخليجي استدرجت عاملات الملاهى تحت تهديد السلاح

حمدي الميرغني يظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: بقيت شبه حماقي.. دي عملية تجميل؟!

أون تايم سبورتس.. كل ما تريد معرفته عن الباقة الرياضية الجديدة والوجوه المرشحة للظهور عليها

تجنني.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

سفير مصر في تنزانيا يؤازر المنتخب في جزر القمر .. صور