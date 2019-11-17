ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 15.9% عدد المقيدين بجامعة الأزهر من إجمالي طلاب التعليم العالي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
الإحصاء
الإحصاء
Advertisements
آية الجارحي
بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامــــــعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9 ٪ من اجمالي الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، يليها جامعة القاهرة بعـدد 196.6 ألـــــف طالب بنسبـــة 8.7٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهر خلال العام الدراسي 2018 /2019.

و بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفقا لبيانات احصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 23.7 ألف طالب بنسبـة 12.1٪، يليهـا جامعـة 6 أكتوبر بعـدد 23.3 ألـــف طالـب بنسبة 12٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2018 /2019.


بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 147.6 ألف طالب خلال العام الدراسي 2018 /2019 مـقابل 132.1 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2017 /2018 بزيــادة بــلغت نسبتها 11.7٪.

- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.2٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3.8 ٪، خلال العام الدراسي 2018 /2019 من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

مش لاقية عريس.. ابنة أصالة تكشف عن موقفها من الزواج.. فيديو

الواد ممثل واحنا مظبطينه.. صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي يدافع عن نفسه

قرار اتحاد الكرة ظالم.. أحمد موسى ينفعل بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

اشتروها الآن.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وكبار السن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور

مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور