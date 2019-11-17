الإحصاء: 15.9% عدد المقيدين بجامعة الأزهر من إجمالي طلاب التعليم العالي

بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامــــــعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9 ٪ من اجمالي الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، يليها جامعة القاهرة بعـدد 196.6 ألـــــف طالب بنسبـــة 8.7٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهر خلال العام الدراسي 2018 /2019.



و بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفقا لبيانات احصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 23.7 ألف طالب بنسبـة 12.1٪، يليهـا جامعـة 6 أكتوبر بعـدد 23.3 ألـــف طالـب بنسبة 12٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2018 /2019.





بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 147.6 ألف طالب خلال العام الدراسي 2018 /2019 مـقابل 132.1 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2017 /2018 بزيــادة بــلغت نسبتها 11.7٪.



- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.2٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3.8 ٪، خلال العام الدراسي 2018 /2019 من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.