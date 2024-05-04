عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تكنولوجيا متقدمة وتصميم جرئ.. تعرف أكثر على مرسيدس جي كلاس في مواجهة الأمطار الغزيرة

مرسيدس
مرسيدس

تُعد مرسيدس جي كلاس  واحدة من أبرز السيارات التي تفوقت بقدرتها الفائقة على التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدها الخليج فجأة مؤخرًا. وهى ليست فقط رمزًا للرفاهية والفخامة، بل من ضمن أقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على الطرق الوعرة كذلك حيث جمع الموديل الجديد من مرسيدس جي كلاسبين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الجريء الذي يوفر الأمان والثبات حتى في أصعب الظروف.

وفي هذه المقالة، سوف نتعرف أكثر على مواصفات وسعر مرسيدس جي كلاس لعام 2024
في السوق السعودي.


من حيث الأداء

 

تأتي سيارة جي كلاس 2024 في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام العائلية وتتوفر السيارة بنوعين من المحركات:

 

المحرك الأول بنزين بسعة 4.0 لتر ثماني الأسطوانات تيربو مزدوج بقوة حصانية 422 حصان وعزم دوران 610 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

أما عن استهلاك الوقود فيبلغ 11.5-12.1 لتر/100كم.

 

المحرك الثاني بنزين بسعة 4.0 لتر ثماني الأسطوانات تيربو مزدوج بقوة حصانية 585 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

أما عن استهلاك الوقود فيبلغ 13.1 لتر/100كم.

مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

مرسيدس GLC 300 "أعلى فئة" كوبيه 2023 .. للبيع بهذا السعر

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

سعر مرسيدس جي كلاس 2024

 

تتوفر جي كلاس في السوق السعودي في فئتين وبسعر يتراوح ما بين 800,000 ريال سعودي و1,0450,000 ريال سعودي.

 

شكل مرسيدس جي كلاس الخارجي 

 

تحافظ جي كلاس 2024 على تصميمها الخارجي المميز الذي يجعلها أيقونة عالمية، مع بعض التعديلات الدقيقة التي تعزز من أناقتها وقوتها.

 

تمتاز الواجهة الأمامية بمصد أمامي صلب وشبكة أمامية تحتوي على قضبان أفقية مصنوعة من الكروم الأسود، بالإضافة إلى غطاء محرك كبير. وتضم الجوانب عتبات جانبية ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى عجلات مقاس 22 بوصة والمتوفرة بتصاميم متنوعة. أما الخلفية، فتتميز بباب صندوق كبير يفتح بشكل جانبي. يتميز التصميم بشكل عام بالبساطة والعملية ويُذكِّرنا بسيارات الطرق الوعرة التقليدية.

 

مقصورة جي كلاس 2024

 

تتميز مقصورة سيارة مرسيدس جي كلاس 2024 بعدة مميزات، منها الفتحة البانورامية للسقف، ونظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق مع فتحات المكيف الامامية والخلفية، والمقاعد الجلدية المتوفرة بتصاميم متنوعة مع إمكانية التعديل كهربائيا، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الوظائف المطرزة بالجلد الفاخر، اما عن المقاعد الخلفية فيمكن طيها.

 

تم تصنيع المقصورة من مواد فاخرة مثل الكروم وألياف الكربون ولمسات من التخشيب مما يجمع بين الطابع الفاخر والرياضي. توفر مقصورة جي كلاس تجربة قيادة ممتعة، ولزيادة الراحة، تشمل ميزات الراحة مقاعد أمامية وخلفية مزودة بإمكانية التدفئة والتبريد ودعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات.

 

أهم ميزات المقصورة في الفئة القياسية من السيارة:

 

  • دي في دي.
  • فتحة سقف كهربائية.
  • مقاعد خلفية قابلة للطي.
  • مصابيح أرضية.
  • نظام تبريد و تسخين مقاعد.
  • مفتاح ذكي.
  • مقاعد من الجلد الفاخر.
  • عرض المعلومات المتعددة.
  • مقود كهربائي.
  • فتحات مكيف خلفية.
  • حامل أكواب خلفي وامامي.
  • ضبط المقعد - أوتوماتيك.
  • ذاكرة المقاعد.
  • إضافات من التخشيب.
  • المصابيح الأمامية التكيفية.
  • أضواء نهارية - مصابيح LED.
  • مصابيح للضباب – أمامية و خلفية.
  • المصابيح الأمامية والخلفية LED.
  • نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.
  • مزيل الضباب للنافذة الخلفية.
  • مساحات خلفية.
  • تحكم الصوت على عجلة القيادة.
  • مكيف أوتوماتيك.
  • مدخل aux.
  • بلوتوث.
  • مدخل USB.
  • مشغل أسطوانات.
  • دخول من غير مفتاح.
  • جهاز الملاحة.
  • نظام الصوت عالي الجودة.
  • زر بدء التشغيل.
  • راديو.
  • ماسحات استشعار المطر.
  • تحكم مكيف خلفي.
  • التشغيل عن بعد.
  • شاشة لمس عالية الجودة.
  • نظام تهوية المقاعد.
  • نظام تدفئة المقاعد.
  •  

أبرز عوامل الأمان بالسيارة 

 

أتت مرسيدس جي كلاس لعام 2024 بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان، والتي من أبرزها:

 

  • نظام كشف الحركة.
  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
  • وسائد هوائية.
  • إنذار لمنع السرقة.
  • نظام مساعد الانتباه.
  • نظام مساعد الفرامل BA.
  • نظام تحذيرات النقط العمياء.
  • مساعد الانعطافات.
  • التحكم الديناميكي للثبات.
  • توزيع قوة الفرملة الكترونيا.
  • نظام المساعدة على تسلق التلال.
  • نظام تحكم نزول التلال.
  • نظام مانع الحركة.
  • أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي.
  • كاميرا خلفية.
  • عرض مراقبة ضغط الإطارات.
  • التحكم في الجر.

 أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في السعودية

 

مرسيدس جي كلاس واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في السعودية، وفي موديل 2024 تتوفر العديد من أنظمة الأمان بالإضافة الى تعدد وسائل الترفيه والرفاهية أيضا وذلك يجعلها واحدة من أقوى المنافسين في فئتها.

مرسيدس مرسيدس جي كلاس السيارات الرياضية واصفات وسعر مرسيدس جي كلاس لعام 2024 السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبو علي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

موضوعات متعلقة

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

مرسيدس GLC 300 "أعلى فئة" كوبيه 2023 .. للبيع بهذا السعر

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري | صور

مرسيدس GLA موديل 2024 للبيع "بحالة الزيرو" .. كم سعرها ؟

ترشيحاتنا

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟.. دار الإفتاء تجيب

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: استكمال أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ