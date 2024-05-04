تكنولوجيا متقدمة وتصميم جرئ.. تعرف أكثر على مرسيدس جي كلاس في مواجهة الأمطار الغزيرة

تُعد مرسيدس جي كلاس واحدة من أبرز السيارات التي تفوقت بقدرتها الفائقة على التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدها الخليج فجأة مؤخرًا. وهى ليست فقط رمزًا للرفاهية والفخامة، بل من ضمن أقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على الطرق الوعرة كذلك حيث جمع الموديل الجديد من مرسيدس جي كلاسبين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الجريء الذي يوفر الأمان والثبات حتى في أصعب الظروف.

وفي هذه المقالة، سوف نتعرف أكثر على مواصفات وسعر مرسيدس جي كلاس لعام 2024

في السوق السعودي.



من حيث الأداء

تأتي سيارة جي كلاس 2024 في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام العائلية وتتوفر السيارة بنوعين من المحركات:

المحرك الأول بنزين بسعة 4.0 لتر ثماني الأسطوانات تيربو مزدوج بقوة حصانية 422 حصان وعزم دوران 610 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.



أما عن استهلاك الوقود فيبلغ 11.5-12.1 لتر/100كم.

المحرك الثاني بنزين بسعة 4.0 لتر ثماني الأسطوانات تيربو مزدوج بقوة حصانية 585 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.



أما عن استهلاك الوقود فيبلغ 13.1 لتر/100كم.

سعر مرسيدس جي كلاس 2024

تتوفر جي كلاس في السوق السعودي في فئتين وبسعر يتراوح ما بين 800,000 ريال سعودي و1,0450,000 ريال سعودي.

شكل مرسيدس جي كلاس الخارجي

تحافظ جي كلاس 2024 على تصميمها الخارجي المميز الذي يجعلها أيقونة عالمية، مع بعض التعديلات الدقيقة التي تعزز من أناقتها وقوتها.

تمتاز الواجهة الأمامية بمصد أمامي صلب وشبكة أمامية تحتوي على قضبان أفقية مصنوعة من الكروم الأسود، بالإضافة إلى غطاء محرك كبير. وتضم الجوانب عتبات جانبية ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى عجلات مقاس 22 بوصة والمتوفرة بتصاميم متنوعة. أما الخلفية، فتتميز بباب صندوق كبير يفتح بشكل جانبي. يتميز التصميم بشكل عام بالبساطة والعملية ويُذكِّرنا بسيارات الطرق الوعرة التقليدية.

مقصورة جي كلاس 2024

تتميز مقصورة سيارة مرسيدس جي كلاس 2024 بعدة مميزات، منها الفتحة البانورامية للسقف، ونظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق مع فتحات المكيف الامامية والخلفية، والمقاعد الجلدية المتوفرة بتصاميم متنوعة مع إمكانية التعديل كهربائيا، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الوظائف المطرزة بالجلد الفاخر، اما عن المقاعد الخلفية فيمكن طيها.

تم تصنيع المقصورة من مواد فاخرة مثل الكروم وألياف الكربون ولمسات من التخشيب مما يجمع بين الطابع الفاخر والرياضي. توفر مقصورة جي كلاس تجربة قيادة ممتعة، ولزيادة الراحة، تشمل ميزات الراحة مقاعد أمامية وخلفية مزودة بإمكانية التدفئة والتبريد ودعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات.

أهم ميزات المقصورة في الفئة القياسية من السيارة:

دي في دي.

فتحة سقف كهربائية.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

مصابيح أرضية.

نظام تبريد و تسخين مقاعد.

مفتاح ذكي.

مقاعد من الجلد الفاخر.

عرض المعلومات المتعددة.

مقود كهربائي.

فتحات مكيف خلفية.

حامل أكواب خلفي وامامي.

ضبط المقعد - أوتوماتيك.

ذاكرة المقاعد.

إضافات من التخشيب.

المصابيح الأمامية التكيفية.

أضواء نهارية - مصابيح LED.

مصابيح للضباب – أمامية و خلفية.

المصابيح الأمامية والخلفية LED.

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

مزيل الضباب للنافذة الخلفية.

مساحات خلفية.

تحكم الصوت على عجلة القيادة.

مكيف أوتوماتيك.

مدخل aux.

بلوتوث.

مدخل USB.

مشغل أسطوانات.

دخول من غير مفتاح.

جهاز الملاحة.

نظام الصوت عالي الجودة.

زر بدء التشغيل.

راديو.

ماسحات استشعار المطر.

تحكم مكيف خلفي.

التشغيل عن بعد.

شاشة لمس عالية الجودة.

نظام تهوية المقاعد.

نظام تدفئة المقاعد.



أبرز عوامل الأمان بالسيارة

أتت مرسيدس جي كلاس لعام 2024 بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان، والتي من أبرزها:

نظام كشف الحركة.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

وسائد هوائية.

إنذار لمنع السرقة.

نظام مساعد الانتباه.

نظام مساعد الفرامل BA.

نظام تحذيرات النقط العمياء.

مساعد الانعطافات.

التحكم الديناميكي للثبات.

توزيع قوة الفرملة الكترونيا.

نظام المساعدة على تسلق التلال.

نظام تحكم نزول التلال.

نظام مانع الحركة.

أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي.

كاميرا خلفية.

عرض مراقبة ضغط الإطارات.

التحكم في الجر.

أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في السعودية

مرسيدس جي كلاس واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في السعودية، وفي موديل 2024 تتوفر العديد من أنظمة الأمان بالإضافة الى تعدد وسائل الترفيه والرفاهية أيضا وذلك يجعلها واحدة من أقوى المنافسين في فئتها.