بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

بدأ قسم السيارات الرياضية الفاخرة AMG التابع لشركة مرسيدس بنز في تطوير سيارة SUV رائدة ذات أداء عالٍ جديدة بناءً على منصتها الكهربائية الخاصة، وفقاً لما كشف عنه موقع Autocar.

من المقرر أن يتم الكشف عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفائقة الجديدة في عام 2026، وتم تصميمها لتنافس العديد من المنافسين الراقية، بما في ذلك BMW XM وLotus Eletre والنسخة القادمة من Porsche K1.

مواصفات مرسيدس بنز AMG الـSUV الجديدة

السيارة الجديدة ليست مبنية على نماذج مرسيدس بنز الأخرى، بل يتم تطويرها بالكامل من قبل مرسيدس AMG، وستكون مقترحًا مخصصًا تمامًا مثل سيارات الكوبيه GT الحالية والكوبيه GT 4-Door، مع تصميمها وتخطيط داخلي فريدين.

ومع ذلك، فإنها ستكون خليفة طبيعية لسيارة Mercedes-AMG GLE 63 الحالية من حيث الموضع.

ذكرت مصادر لموقع Autocar أن تصميم أول SUV مخصص لـ AMG سيتم استعراضه من خلال مفهوم مستقبلي.

ويُقال إن الطراز يشبه من حيث الطول تمامًا مفهوم Vision AMG، بطول يبلغ حوالي 5100 ملم، وسيكون له قاعدة عجلات تزيد عن 3000 ملم لتوفير مساحة داخلية ومرونة واسعة.

بالمقارنة، فإن XM طولها 5110 ملم ولها قاعدة عجلات بطول 3105 ملم. من بين الميزات الرئيسية للطراز الجديد تقنية الكهرباء 800V، ومحركات الكهرباء المحورية المقترنة، ونسخة مطورة خصيصًا من نظام التشغيل MB.OS للشركة الألمانية المعروف داخليًا بـ AMG.OS.

ستكون السيارة الرياضية الفاخرة الجديدة الأداء الثانية التي تعتمد على منصة AMG.EA الجديدة للشركة، بعد سيارة GT 4-Door Coupé الجيل الثاني - وهي منافسة جديدة لسيارة بورشه تايكان السيدان الأنيقة المقرر إطلاقها في عام 2025.

قال ماركوس شيفر، رئيس التكنولوجيا في مرسيدس: "هذه الهندسة الجديدة هي رائدة في التكنولوجيا، وستكون الأولى في تقديم العديد من الابتكارات الجديدة، يعتمد مفهوم القيادة AMG.EA على تكنولوجيا محركات الكهرباء المحورية، التي تقدم مزيجًا لا مثيل له من كثافة الطاقة والحجم والوزن. علاوة على ذلك، يعمل وحدة الطاقة المبتكرة بالتعاون مع بطارية عالية الأداء والجهد العالي".

مرسيدس بنز بقوة 1000 حصان

يقترح ذلك أن السيارة الرياضية الفاخرة الجديدة من AMG قد تقدم بوتيرة تفوق بشكل كبير 1000 حصان، مع نظام دفع رباعي متقدم وخصائص تورك-فيكتورينج متقدمة متوقع أن تمنحها ما وصفه أحد المطلعين داخل AMG بـ "مستوى جديد تمامًا من إمكانيات الثبات المتغير".

تم تصميم محركات الفلكس التي سيزود بها الجيل القادم من سيارات الأداء التابعة لمرسيدس AMG للعمل بالتزامن مع هندسة كهربائية جديدة بجهد 800 فولت وبطارية عالية الأداء مطورة داخليًا تتميز بكيمياء خلوية فريدة ومادة أنود سيليكون من الشركة الأمريكية Sila.

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