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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر مرسيدس جي كلاس 2023 في السعودية.. صور

سيارة مرسيدس جي كلاس
سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

تنتمي سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 الي فئة السيارات ذات الدفع الرباعي، وينتجها صانع السيارات الألماني، وظهرت الجي كلاس للمرة الأولى عام 1979، وتم تطويرها في البداية لتكون مركبة مخصصة للأغراض العسكرية ولتكون قادرة على السير في كافة التضاريس، وظهرت نسخة المدنية منها عام 1990 في جيلها الأول، وظهر الجيل الثاني عام 2018 وتم تحديثه ليلائم المتطلبات العصرية.

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

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سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

مواصفات محرك سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

زودت سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 بمحرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، متصل بشاحن تيربو ثنائي يولد قوة 422 حصان، وعزم أقصي للدوران  610 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى سرعة 100كم/ساعه في 6 ثوان، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 210 كم/ساعه، وتستهلك السيارة 12.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

التصميم الداخلي لسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة  مرسيدس جي كلاس موديل 2023 علي الكثير من التجهيزات منها، أبعاد داخلية للسيارة تعكس هويتها، ومساحات واسعة للركاب، ومواصفات رفاهية، ونظام إضاءة داخلي بـ64 لون، والعديد من المناطق المضاءة ،وشاشتين مقاس 10 بوصه، وكونسول وسطي، وشاشتان أيضا مقاس 12.3 بوصه واحدة للعدادات وواحدة تعمل كـ شاشة عرض، ومقابض أبواب داخلية للتمسك بها عند صعود المرتفعات .

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

التصميم الخارجي لسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

تأتي سيارة  مرسيدس جي كلاس موديل 2023 بتصميم كلاسيكي إلا أنها أصبحت أطول وأعرض من الموديل السابق، وبها أضواء أمامية متطورة، ومصابيح LED، وحزم للشكل الخارجي، وباقة فولاذية مقاومة للصدأ، وباقة ليلية تعتمد علي اللون الأسود اللامع.

سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023

سعر سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية

تعرض سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 للبيع في السعودية بسعر 875 ألف ريال سعودي، أى ما يعادل 154 ألف دولار أمريكي .

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