أصدرت مرسيدس بنز قراراً بسحب أكثر من 300,000 سيارة بسبب أعطال فنية، ووفقًا للوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، فإن أغلب عملية الاستدعاء تشمل سيارات الدفع الرباعي القديمة التي تم إنتاجها منذ عام 2011.

مرسيدس تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة دفع رباعي بسبب أعطال

على وجه التحديد، الوحدات المتأثرة هي 323,963 وحدة من الجيل الثالث من مرسيدس بنز الفئة M-CLASS (W166، والتي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى GLE-Class في تحديثها لعام 2015 ، و GLE كوبيه (C292)، وتم تحديد المركبات المتضررة من خلال سجلات الإنتاج منذ 1 يوليو 2011، وانتهى إنتاج الوحدات المتضررة في 25 نوفمبر 2019.

مرسيدس تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة دفع رباعي بسبب أعطال

وأشارت وثائق NHTSA إلى أن المشكلة تكمن في المياه التي قد تكون المنطقة الخلفية للمركبات المتضررة المذكورة، والتي تم تسجيلها في شكاوى العملاء المقدمة في وقت مبكر من 2018 خارج الولايات المتحدة، وذلك نظرًا لأن الماء يمكن أن يتراكم في بئر العجلة الاحتياطية، فإن الخزان غير المقصود "يمكن أن يتصل بشكل متقطع بوحدة التحكم في مضخة الوقود".

مرسيدس تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة دفع رباعي بسبب أعطال

حققت مرسيدس بنز في هذه المشكلة قبل بضع سنوات وأجرت تحليلات للمخاطر المحتملة للمياه المتراكمة في بئر العجلة الاحتياطية، وخلصت الشركة إلى أن المشكلة قد تؤدي إلى عطل في مضخة الوقود المذكورة وانقطاع إمداد الوقود للمحرك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى توقف المحرك دون سابق إنذار.

مرسيدس تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة دفع رباعي بسبب أعطال

على الرغم من أن الوثائق لم تذكر حدوث مشكلة توقف بالفعل مع العملاء، أصدرت مرسيدس بنز استدعاءًا طوعيًا كإجراء احترازي، سيقوم التجار بفحص المركبات المتضررة بحثًا عن أي تسرب للمياه في العجلة الاحتياطية، وكذلك استبدال وحدة التحكم في مضخة الوقود إذا لزم الأمر، سيتم أيضًا وضع سدادة تصريف في آبار العجلة الاحتياطية.