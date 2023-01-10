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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس G-CLASS 2023 في الإمارات .. صور

مرسيدس G-CLASS موديل
مرسيدس G-CLASS موديل 2023

تمكنت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تكتسب شهرة عالمية داخل اسواق السيارات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المنوعة، ومنها السيارة الرياضية G-CLASS موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 في الامارات وابرز مواصفاتها الفنية.

مرسيدس G-CLASS موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 في الامارات 

 

تقدم السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 بقيمة قدرها 600 الف درهم للفئة G500، بينما تقدم الفئة الثانية G63 موديل 2023 بسعر 700 الف درهم.

مرسيدس G-CLASS موديل 2023

ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023

 

جاءت السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يمكنه ضخ 422 حصانا، وعزم دوران 610 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات دفع كلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة عالانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية.

مرسيدس G-CLASS موديل 2023

كما زودت السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 بقدرات فنية اعلى تجهيزًا تتضمن محرك 8 سلندر بقوة اجمالية قدرها 585 حصانا، وبعزم دوران 850 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

مرسيدس G-CLASS موديل 2023

وتضم السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 العديد من التجهيزات ابرزها نظام صوتي ترفيهي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع خاصية رصد النقاط العمياء، وحساسات حركة امامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة.

مرسيدس G-CLASS موديل 2023
مرسيدس السيارات SUV مرسيدس G-Class الامارات مرسيدس G-CLASS موديل 2023

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