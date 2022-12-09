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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة EQT الكهربائية.. صور

سيارة مرسيدس EQT
سيارة مرسيدس EQT

تواصل شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، من تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة من طراز فان وهي السيارة EQT، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة.

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تمتعت السيارة مرسيدس EQT الكهربائية، باطلالة خارجي مميزة تتمثل في شبكة أمامية ومصابيح حادة المظهر، بالاضافة إلى بعض الشارئح البلاستيكية السوداء، إلى جانب جنوط رياضية من تصميم هندسي مميز ومتعدد الاضلاع، مع عواكس اضاءة خلفية، ومشتت هواء ديفيوزر.

سيارة مرسيدس EQT

وجاءت السيارة الكهربائية مرسيدس EQT بالعديد من التجهيزات الداخلية، ابرزها نظام Hello Mercedes، وخاصية المساعدة الصوتية MBUX، بالاضافة إلى شاشة تتوسط قمرة القيادة قياس 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة وانظمة الملاحة.

سيارة مرسيدس EQT

وتضم قمرة القيادة للسيارة مرسيدس EQT مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، مع قفل مركزي، إلى جانب مقاعد مريحة مع مساند للظهر قابلة للطي، بالاضافة إلى مساحة داخلية تتسم بالرحابة، والكثير من تقنيات الحماية ووسائل دعم قائد المركبة.

سيارة مرسيدس EQT

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس EQT

 

حصلت السيارة مرسيدس EQT على بطارية ليثيوم ايون سعة 45 كيلوات/ساعة، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي مثبت بالمحاور الامامية، يمكنه ضخ 90 كليووات اي مايعادل 122 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سيارة مرسيدس EQT

وتتمتع السيارة مرسيدس EQT بمدى للسير يقدر بـ 292 كيلومتر، بينما يمكن شحن بطارية السيارة خلال 30 دقيقة فقط، وذلك للوصول إلى طاقة قدرها 80 من 10 %.

سيارة مرسيدس EQT
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