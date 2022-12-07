سعر مرسيدس A 200 موديل 2022 في مصر

زاد سعر السيارات خلال هذه الفترة بسبب عدة عوامل، وذلك جعل هناك عدم استقرار في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية ،وهناك شركات سيارات لم تقم برفع أسعار بعض إصداراتها ومنهم شركة مرسيدس التي تقدم طرازات مختلفة من السيارات من فئة الهاتشباك والسيدان والـ SUV، ومن إصداراتها سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 التي كانت تنتج في البداية كـ سيارة هاتشباك ويتم الأن تقديمها كـ سيارة سيدان تحت المدمجة.

سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 في مصر .

سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

المواصفات الفنية لسيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

تستمد سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 163 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.1 ثانية، وتستهلك 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 230 كم/ساعة.

سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

تحتوي سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات أماميه للاصطفاف، ووسائد هوائية أمامية، وحساسات خلفيه للاصطفاف.

سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

سعر سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022

تقدم سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 من خلال فئة واحدة يصل سعرها الي 984 ألف جنيه .