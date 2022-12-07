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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن أقوى إصداراتها الهجينة.. AMG S63 | صور

صدى البلد

تصل سيارة مرسيدس الجديدة 2023 Mercedes-AMG S 63 E Performance كأحدث سيارة سيدان رياضية هجينة من العلامة التجارية الألمانية، والنتيجة هي أقوى سيارات الفئة S المتوفرة على الإطلاق من صانع السيارات.

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تعتمد سيارة مرسيدس الجديدة S 63 E Performance على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، ليبلغ الناتج الإجمالي 791 حصانا (590 كيلوواط) و 1,055 رطل قدم (1,430 نيوتن متر) من عزم الدوران، وبذلك تصل السيارة السيدان إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 3.2 ثانية تقريبًا. 

Mercedes-AMG S 63 E Performance

تعد حزمة AMG Driver's Package في الولايات المتحدة، ميزة قياسية لتوفير سرعة قصوى تبلغ 180 ميلاً في الساعة (290 كم / ساعة)، وفي أوروبا تعد هذه الترقية خيارًا، وينفد البخار من السيارة بسرعة 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة) بدونها.

 

يصل محرك V8مزدوج التوربو إلى ذروة تبلغ 603 حصان (450 كيلوواط) من 5500 إلى 6500 دورة في الدقيقة، وأقصى عزم دوران يبلغ 664 رطل قدم (900 نيوتن متر) متاح بين 2500 و 4500 دورة في الدقيقة.

Mercedes-AMG S 63 E Performance

 

يبلغ إنتاج المحرك الكهربائي 94 حصانًا (70 كيلو واط)، ذروة 188 حصان (140 كيلوواط) متاحة لمدة 10 ثوانٍ، أقصى عزم دوران هو 236 رطل-قدم (320 نيوتن متر)، هناك ناقل حركة ذو سرعتين يتحول إلى الترس الثاني بسرعة حوالي 87 ميلاً في الساعة (140 كم / ساعة).

Mercedes-AMG S 63 E Performance

توفر البطارية التي تبلغ قوتها 13.1 كيلو وات في الساعة الطاقة للمحرك، ويتصاعد في الخلف فوق المحور الخلفي، ولا تحدد مرسيدس نطاق EV-onlyولكنها تقول إن الضبط يعطي الأولوية لتسليم الطاقة السريع بدلاً من مسافات القيادة الكهربائية الطويلة، حيث تحتوي العبوة على شاحن تيار متردد 3.7 كيلو واط.

 

يركب S 63 E Performance على تعليق هوائي متكيف لديه القدرة على خفض سيارة السيدان بمقدار 0.4 بوصة (1.02 سم) بسرعات تزيد عن 75 ميلاً في الساعة (121 كم / ساعة)، كما أن لديها ثباتًا نشطًا للانعطاف يقلل من انقلاب الهيكل أثناء الانعطاف، ويمكن أن تعمل حوامل المحرك النشطة على تليين أو تقوية الاتصال بين محرك V8 والجسم ، اعتمادًا على ظروف القيادة.

 

تعمل AMGعلى تقوية هيكل السيدان الرياضية من خلال إضافة مثبت من الألومنيوم أسفل محرك V8 ودعامة متقاطعة لنقاط تثبيت التعليق، تقوم الدعامات القطرية المصنوعة من الألومنيوم في الخلف بنفس المهمة.

Mercedes-AMG S 63 E Performance

تأتي مهام الكبح من خلال أقراص مقاس 15.7 بوصة مع ملاقط بستة مكابس في الأمام ودوارات مقاس 15 بوصة مع سدادات أحادية المكبس في الخلف. قطع السيراميك المركبة هي ترقية اختيارية.

 

Mercedes-AMG S 63 E Performance

يتميز أداء S 63 Eبمظهر أكثر عدوانية بشكل معتدل من الفئة S، حيث تحتوي الشبكة على مجموعة من الفتحات الرأسية، وشعار AMG في مزيج من الكروم والأسود على طرف الأنف. تتميز اللفافة السفلية بفتحات كبيرة على الأطراف الخارجية، وفي الخلف هناك أربعة رؤوس عادم شبه منحرفة مع موزع يعمل بينهم.

Mercedes-AMG S 63 E Performance

في الداخل، توجد أماكن جلوس تتسع لأربعة أشخاص، حيث يكتسب نظام المعلومات والترفيه MBUXشاشات محددة لميزات AMGومجموعة نقل الحركة الهجينة، وشاشة العرض العلوية قياسية أيضًا، كما تتضمن مفاتيح عجلة القيادة القدرة على الاختيار من بين أربعة أوضاع لاسترداد الكبح.

 

مرسيدس AMG S63 amg لولايات المتحدة S 63 E Performance Mercedes-AMG

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