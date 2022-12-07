BMW توسع شبكة إنتاجها للسيارات عالميا| صور

تعمل BMW على توسيع شبكة إنتاجها العالمية بإضافة مصنع جديد في آسيا، حيث أعلنت الشركة البافارية عن شراكة جديدة مع شركة (Truong Hai Auto Corporation) THACO للإنتاج المحلي للسيارات في فيتنام.

BMW

يعتبر هذا هو مصنع BMW السادس في القارة بعد مواقع الإنتاج في تايلاند وماليزيا والصين وإندونيسيا والهند.

أعيد إطلاق شركة صناعة السيارات التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها في فيتنام منذ خمس سنوات ولديها بالفعل اتفاقية جديدة مع THACO المحلية لإنتاج 3 Series و 5 Series و X3 و X5 في البلاد.

BMW

تنمو شبكة إنتاج BMW مع الموقع الجديد حول العالم لتشمل أكثر من 30 موقعًا ولا تشمل مواقع تجميع المركبات فحسب، بل تشمل أيضًا مصانع توليد الطاقة، وتدير الشركة المصنعة عمليات موحدة في جميع مصانعها لضمان جودة متسقة.

قال مايكل نيكولايدس، نائب الرئيس الأول في BMW المسؤول عن شبكة الإنتاج وسلسلة التوريد: "يعد هذا إنجازًا رئيسيًا لمجموعة BMW في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث نتطلع إلى تعزيز بصمتنا الجغرافية في المنطقة".

BMW

وأضاف نيكولايدس وبهذا القرار، تطبق مجموعة BMW مرة أخرى مبدأها الاستراتيجي للإنتاج الذي يتبع السوق، وهناك إمكانات نمو طويلة الأجل في سوق فيتنام، ونحن متحمسون لاتخاذ هذه الخطوة التالية مع THACO لإنتاج بعض من أكثر موديلاتنا شهرة محليًا.

تأسست THACOفي عام 1997 وهي حاليًا واحدة من الشركات الرائدة والأكبر في البلاد في مجال صناعة السيارات، حيث تدير الشركة مشروعًا مشتركًا مع كيا في مصنعها الرئيسي، كما تنتج وتصنع سيارات مازدا للركاب من خلال شركة فينا مازدا التابعة لها.

BMW

دخلت مجموعة BMW رسميًا القارة الآسيوية في عام 1985 ولديها حاليًا مكتب في سنغافورة يشرف على 14 سوقًا عبر شرق آسيا لكل من BMW و Mini، وتشمل هذه الأسواق سنغافورة وفيتنام والفلبين وإندونيسيا وبروناي وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتاهيتي وغوام وكاليدونيا الجديدة ولاوس وكمبوديا وميانمار.

بدأت BMW مؤخرًا في إنتاج سيارة XM في مصنعها في سبارتانبورج بالولايات المتحدة، وسيتم تجميع سيارات الدفع الرباعي عالية الأداء في ساوث كارولين جنبًا إلى جنب مع طرازات SUV الأخرى من العلامة التجارية، بما في ذلك X5 و X6 و X7.