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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. مرسيدس المعدلة بـ 90 ألف جنيه

مرسيدس E200 موديل
مرسيدس E200 موديل 1980

«الزلموكة والتمساحة والمعدلة»، ألقاب كثيرة تحظى بها سيارات مرسيدس فى الشارع المصري، والسبب فى ذلك هو جودتها وأصالة تصنيعها العالية التي جعلتها كالوحش على الطرق على مدار عقود، ولعل مرسيدس “المعدلة ”من أبرز سيارات النجمة الألمانية.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأشهر في مصر، جاءت مرسيدس E200 موديل 1980 باللون البترولي مقابل سعر 90 ألف جنيه.

يأتي محرك مرسيدس E200 موديل 1980 سعة 2000 سي سي، بقوة 93 حصان، من 4 سرعات، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

أما المقصورة الداخلية لـ مرسيدس E200 موديل 1980 جاءت رحبة للغاية، حيث تتسع لـ 5 أشخاص بالغين، مع زجاج كهربائي، مكيف هواء، فتحة سقف، عدادات قراءة مبسطة.

يذكر أن مرسيدس E200 موديل 1980 حصلت على دهان خارجي للتجديد، ولكن دخلياً بدون أى دهانات، بينما بلغ عداد السيارة أكثر من 140 ألف كيلومتر، باللون البترولي مقابل سعر 90 ألف جنيه.

المعدلة الزلموكة مرسيدس النجمة الألمانية مرسيدس E200 موديل 1980 مرسيدس E200 E200

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