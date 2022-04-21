قائمة بأحدث أسعار سيارات مرسيدس موديل 2022 بالسوق المصري

تقدم شركة مرسيدس باقة متنوعة من السيارات القوية داخل السوق العالمي والمصري وسط موديلات 2022، بينما شهدت القائمة السعرية بعض التغييرات بالقيمة التسويقية للاصدارات المطروحة محليًا، لتتراوح بين 30 الف جنيه وحتى 270 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022 بالسوق المصري بعد الزيادة الاخيرة.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

1 - السيارة مرسيدس B200 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مرسيدس B200 موديل 2022 بقيمة قدرها 740 ألف جنيه بدلًا من 710 ألف جنيه، أي بزيادة بلغت 30 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

2 - السيارة مرسيدس A200 موديل 2022

تقدم السيارة مرسيدس A200 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة بلغت 735 الف جنيه بدلًا من 715 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

3 - السيارة مرسيدس C180 موديل 2022

تأتي السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 بزيادة بلغت 66 الف جنيه، حيث تقدم بقيمة قدرها 1.015.000 جنيه بدلًا من 949 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

4 - السيارة مرسيدس E200 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مرسيدس E200 موديل 2022 بقيمة قدرها 1.305.000 جنيه بدلًا من 1.265.000 جنيه، اي بزيادة قدرها 40 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

5 - السيارة مرسيدس S450 موديل 2022

تأتي السيارة مرسيدس S450 موديل 2022 بقيمة قدرها 3.365.000 جنيه بدلًا من 3.195.000 جنيه، حيث شهدت زيادة سعرية بلغت 170 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

6 – السيارة مرسيدس S580 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة مرسيدس S580 موديل 2022 من 5.450.000 جنيه إلى 5.720.000 جنيه، اي بزيادة سعرية قدرها 270 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

7 – السيارة مرسيدس B200 GLA موديل 2022

تقدم السيارة مرسيدس B200 موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 899 الف جنيه بدلًا من 815 الف جنيه لسعرها السابق، أي بزيادة قدرها 84 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

8 – السيارة مرسيدس GLC200 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLC200 موديل 2022 نحو 1.260.000 جنيه مقارنة بسعرها السابق الذي كان يبلغ 1.199.000 جنيه، حيث قدرت الزيادة السعرية بقيمة بلغت 61 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

9 – السيارة مرسيدس GLC300 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLC300 موديل 2022 نحو 1.674.000 جنيه بدلًا من 1.520.00 جنيه، بزيادة قدرها 154 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

10 – السيارة مرسيدس GLE 450 موديل 2022

تأتي السيارة مرسيدس GLE 450 موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 2.015.000 بدلًا من 1.905.000 جنيه، برزادة بلغت 110 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

11- السيارة مرسيدسGLS 580 موديل 2022

بلغت الزيادة السعرية للسيارة مرسيدسGLS 580 موديل 2022 بنسبة قدرها 125 الف جنيه، حيث تقدم السيارة بسعر 2.730.000 جنيه بدلًا من 2.605.000 جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

12- السيارة مرسيدس G500 موديل 2022

تقدم السيارة مرسيدس G500 موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 3.675.000 جنيه بدلًا من 3.500.000 جنيه، اي بزيادة قدرها 175 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

13 – السيارة مرسيدس CLA 200 كوبيه موديل 2022

تأتي السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2022 بقيمة قدرها 850 الف جنيه بدلًا من 815 الف جنيه، حيث قدرت زيادتها السعرية بقيمة قدرها 35 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

14 – السيارة مرسيدس E200 كوبيه موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مرسيدس E200 كوبيه موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة بقيمة قدرها 1.500.000 جنيه مقارنة بـ 1.425.000 جنيه لسعرها السابقة مع معدل فروقات يقدر بـ 75 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

15 – السيارة مرسيدس CLS 350 كوبيه موديل 2022

يأتي سعر السيارة مرسيدس CLS 350 كوبيه موديل 2022 بقيمة قدرها 1.865.000 جنيه بدلًا من 1.775.000 جنيه بزيادة بلغت 90 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

16 – السيارة مرسيدس GT 43 موديل 2022

تقدم السيارة مرسيدس GT 43 موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 2.970.000 جنيه بدلًا من 2.830.000 جنيه، حيث قدرت الزيادة السعرية بنسبة بلغت 140 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات مرسيدس موديل 2022

17 – السيارة مرسيدس E200 موديل 2022

قدرت الزيادة السعرية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2022 بنحو 80 الف جنيه، حيث تقدم السيارة بقيمة قدرها 1.625.000 جنيه بدلًا من 1.545.000 جنيه.