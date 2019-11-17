طلب إحاطة لاستغلال الأراضي غير المستغلة في تطوير ماسبيرو

أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة للبرلمان، بشأن استغلال الأراضي غير المستغلة في ماسبيرو بكل محافظات الدلتا لتطوير ماسبيرو.



وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تقوم بدفع نحو ربع مليار جنية شهريا كرواتب لموظفي ماسبيرو ولا يوجد فائض لتقوم بتطوير القطاع على أكمل وجهة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى ضرورة استغلال هذه الأراضي بالقاهرة وغيرها من المحافظات الأخرى لاستغلالها سواء عن طريق توقيع عقود ايجار بين شركات خارجية او عن طريق آخر مما يعود بالنفع على الدولة.



وأكد النائب على أنه سيقوم بتقديم الطلب لرئيس البرلمان لكي يتم توجيهه إلى الجهات المعنية لتصور الحكومة حول هذه الأراضي وكيفية استغلالها بالشكل المناسب.