مد فترة استلام ملفات ترقي شاغلي وظائف المعلمين حتى 21 نوفمبر

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تقرر مد فترة استلام ملفات الترقي لشاغلي وظائف المعلمين من الإدارات التعليمية إلى فروع الأكاديمية حتى الخميس 21 نوفمبر 2019.



وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة توجيه المختصين بالإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من مراجعة ملفات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين اجتازوا اختبارات الترقي ، وتسليمها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين في كل محافظة حتى يتسنى استيقاء تلك الملفات قبل الموعد السابق ذكره.



ونبهت الأكاديمية المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للترقي للعام 2018/2019 سرعة الدخول على موقع كادر المعلم وذلك للتحقق من تسجيل استيفاء ملف الترقي الخاص بهم ، وطباعة تقرير التسجيل والاحتفاظ به للجوع إليه وقت الحاجة ، وسرعة مراجعة الادارة التعليمية وفرع الأكاديمية في حال عدم تسجيل استيفاء الملف على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 21 نوفمبر 2019