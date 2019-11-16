طارق الأدور يتحدث عن أداء المنتخب الأوليمبي الرجولي في الملعب.. فيديو

قال الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضى، إن شكل الملاعب والتنظيم والفنادق وحفل الافتتاح والجماهير التى كانت فى ستاد القاهرة فى المباراة الأخيرة كان شيئاً رائعاً.





وأضاف طارق الأدور خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تنظيم كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة الذى يقام فى مصر ناجح ومبهر جدا، مضيفا أن الدولة سخرت كافة طاقتها فى هذا التنظيم لكى يظهر بشكل رائع للعالم أجمع.





وأوضح طارق الأدور، أن نبض الشارع هو الذى يعبر أفضل تعبير عمّا يحدث فى مجال الرياضة وربما يكون أكثر من رؤية المتخصصين أنفسهم.





وأكد طارق الأدور، أن لو الرياضى لو كان بدون روح رياضية فهو لم يعرف أن يقدم شئ للرياضتة المفضلة، مشيرا إلى أنه يجب على الرياضى أن يتمتع بأخلاق رياضية ويكون متسامحاً مع الجميع.



