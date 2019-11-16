استخبى من المتظاهرين.. أحمد موسى: أردوغان كان عامل زي حرامي الغسيل في أمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي أردوغان تخفى خلف زجاج شرفة الفندق الذي يقيم به في الولايات المتحدة الأمريكية خوفًا من المتظاهرين الذين يهتفون ضده.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أردوغان كان عامل زي حرامي الغسيل وكان مستخبي بسبب المظاهرات التي تهتف ضده في أمريكا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان ظهر من خلف زجاج الشرفة لمتابعة المظاهرات التي تهتف ضده حول مقر إقامته في أمريكا".



