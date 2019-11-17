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توك شو

التموين: الدولة نجحت فى خفض أسعار السلع الغذائية.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:12 ص
سلع غذائية
سلع غذائية
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قسم التوك شو
قال الدكتور إبراهيم العشماوى المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية أنشئ عام 2008 وهو منوط بمهمة ضبط الأسواق وزيادة حجم المعروض من سلع من خلال التمدد فى إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية.

وأضاف الدكتور إبراهيم العشماوى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة نجحت فى خفض أسعار السلع الغذائية وتحقيق مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.

وأوضح العشماوى، أن معدل التضخم انخفض هذا العام لـ 7% فقط.

وأكد العشماوى، أن الرئيس السيسي وجه الجهاز بضبط الأسعار فى الأسواق والرقابة على جميع الأسواق ومنع الاحتكار.
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