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منوعات

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:22 ص
كفن
كفن
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عزة عاطف
يعبر المتظاهرون في شتى أنحاء الدول عن غضبهم بطرق غريبة ومثيرة للانتباه في محاولات لإيصال رسائل معينة للأنظمة، وهذا ما لجأت إليه النساء في إيران، حيث قامت امرأة بتصرف غريب أثار الضجة حول العالم.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لامرأة إيرانية، وقد ارتدت "كفنًا" أبيض تتجول في شوارع مدينة أصفهان في إيران ومن حولها المتظاهرين يرددون الهتافات المختلفة.

خرج المتظاهرون في إيران احتجاجًا على غلاء البنزين الذي جاء كنتيجة لـ غلاء الأسعار والمعيشة، مطالبين بحياة اجتماعية أفضل، في الوقت الذي واجهتهم قوات الأمن بالقمع الشديد.

وجاء تصرف المرأة الإيرانية التي ارتدت ملاءة بيضاء لم يظهر منها ملامحها وقد التفت بها كالكفن كرسالة واضحة منها للنظام بأن المتظاهرين لا يهمهم الموت.

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