الانتهاء من تنفيذ طريقي المرسى السياحي ومعبد حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتركيب بلدورات وأرصفة لطريق المرسى السياحي ، وطريق معدية الأهالي بالقرنة، وطريق معبد حتشبسوت، وطريق السيدة زينب بالبر الغربي بالأقصر.



كما وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تعليمات بسرعة البدء في تنفيذ أعمال رصف طريق الحدادين بالضبعية، ومدخل حاجر الأقالتة بمركز القرنة غرب الأقصر، وطريق سكة الغول بالمريس بمركز الطود، والتي تأخر العمل بها نتيجة أسباب فنية ، وتم تسليم هذه الطرق إلى الشركة المنفذة للبدء في التنفيذ.