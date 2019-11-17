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محافظات

وادي بلا فساد .. تفاصيل مبادرة جديدة للمكافحة بالوادي الجديد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:03 م
تفاصيل مبادرة جديدة
تفاصيل مبادرة جديدة للمكافحة بالوادي الجديد
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منصور ابو العلمين
دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم مبادرة وادي بلا فساد والتي تأتى في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة واللجنة الفرعية لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية.

حضر الاحتفالية حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي نائبا عن الدكتورة غادة والي وزيره التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من شباب الجامعة المتطوعين في منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأكد المشاركون بالاحتفالية على ضرورة الوعي بمخاطر الفساد على برامج وخطط التنمية القومية وآليات مكافحته بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية، وعقد دورات تدريبية لنشر التوعية اللازمة ورفع مستوي الوعي لدى المواطنين بما يتلائم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022.

وفي كلمته، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم علي ضرورة تضافر كافة الجهود لمكافحة الفساد لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والتنمية على أرض المحافظة وذلك بتعاون أبنائها المخلصين.

وتسعى المحافظة للالتزام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ ومجموعة من شباب المحافظة وأعضاء جمعية الهلال الأحمر لتدشين مبادرة "وادي بلا فساد" والتي تم عقد أولى اجتماعاتها خلال الأيام الماضية.
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