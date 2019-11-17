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رياضة

الهلال السعودى يطير إلى طوكيو استعدادًا لنهائي آسيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودى اليوم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني 24 نوفمبر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم فهد بن نافل رئيس النادي بعثة الفريق العاصمي المغادرة إلى اليابان، كما التحق اللاعبين الدوليين بالفريق بالبعثة المغادرة بعد أن منحهم الروماني لوشيسكو راحة عن التدريبات أمس السبت.

وكانت إدارة الهلال قررت نقل معسكرها الإعدادي في اليابان، من طوكيو إلى سايتاما قبل 48 ساعة من إياب نهائي دوري أبطال آسيا، رغبة منها في الاقتراب من الملعب الذي يحتضن النهائي، وتسهيل تنقل الفريق من وإلى ملعب المباراة.

ويبدأ الهلال معسكره الإعدادي في جنوب طوكيو، ليكون مقرًّا للمعسكر حتى الجمعة المقبل، إذ فضلت إدارته الابتعاد عن وسط العاصمة تفاديًا للازدحام أثناء تنقلات الفريق إلى ملعب التدريبات، الذي وفره الاتحاد الياباني.
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