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اقتصاد

البترول تستعد لتوصيل الغاز لـ 27 ألف عميل جديد بالبدرشين والحوامدية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
توصيل الغاز
توصيل الغاز
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مايكل عياد
أعلن المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" أن الشركة انتهت من تنفيذ شبكة أرضية تقدر بحوالي 200 كيلومتر بمختلف أقطارها لتغذية منطقتى الحوامدية والبدرشين التابعتين لمحافظة الجيزة، على أن تبدأ عمليات التحويل للعملاء المتعاقدين فور الانتهاء مباشرة من إجراء اختبارات الشبكة.

وأوضح رئيس الشركة أن عدد المتعاقدين بمنطقتى البدرشين والحوامدية بلغ نحو 27 ألف عميل بنسبة 100% من المستهدف للتعاقدات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المخطط وصول عدد المتعاقدين والمحولين 50 ألف عميل خلال الفترات القادمة.

وأشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق بالمدينتين تنفيذًا لتوجيهات المهندس وزير البترول لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المحرومة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية، وصولًا لتحويل 1.2 مليون عميل خلال العام المالى الحالي 2019/2020، وكما تأتي ضمن 23 منطقة تم تدفيع الغاز الطبيعى لها لأول مرة خلال الفترة من يوليو الماضى إلى الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى.

وأشاد رئيس الشركة بدور النواب والمسؤولين بالمحليات وهيئة الطرق والكباري في سرعة الاستجابة وتقديم كافة التسهيلات لتيسير مهمة الشركة في تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي بتلك المناطق، مؤكدا أنه لا يوجد أي معوقات تؤدي لتأجيل توصيل الغاز للبدرشين.

وتؤكد الشركة أنه سيتم توصيل هذه المناطق دون وجود تأجيل علمًا بأن الشركة لديها من الحلول الفنية البديلة لتوصيل وتدفيع الغاز خلال هذا العام.
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