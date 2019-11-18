كيف تجعل شعرك أطول وأكثر سمكا في 30 يوما

علاجات طبيعية يمكن ان تفعل العجائب في نمو الشعر وتعزيز نمو الشعر وجعل شعرك أقل تشابكًا خاصة وأن الشعر الصحي ، الطويل اللامع هو حلم الجميع ومهمة صعبة في نفس الوقت يمكنك تجربة الوصفة التالية فستفعل العجائب فى الحفاظ على صحة شعرك إليك مكونات الوصفة يقدمها موقع برايت سايد



مكونات الوصفة ..



5 ملاعق عصير بصل

5 قطرات من زيت جوز الهند

نسخه من فيتامين E



طريقة تطبيق الوصفة ..



عندما يخلط عصير البصل بزيت جوز الهند تتضاعف الفوائد يساعد زيت جوز الهند في الحفاظ على الزيوت الطبيعية للشعر ، وبالتالي منع الجفاف.ويساعد على إطالة الشعر بسرعة غير متوقعه ..

