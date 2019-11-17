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توك شو

أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب.. وتوجه رسالة لمنتقديها على الهواء

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:59 م
الفنانه صابرين
الفنانه صابرين
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قسم التوك شو
قالت الفنانة صابرين إنها أخذت قرار خلع الحجاب بعد وقت كبير جدا من التفكير ولكنها فى النهاية استطاعت أخذ قرارها المناسب.

وأضافت الفنانة صابرين خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بى سى مصر" أنها فعلت أدوارًا كثيرة ناجحة وهى لم تفعل شيئاً يخالف الشرع ولكنها أخذت قرارًا يناسبها ولم تأخذ في الاعتبار لأى آراء أخرى.

وأوضحت صابرين أن الكثير من الاشخاص هاجموها على مواقع التواصل الاجتماعى على هذا القرار الذى لا يخص أحداً سواها ولكنها واجهت كل ذلك ولم تأخذه بعين الاعتبار.

وأكدت "صابرين" أن ارتداء الحجاب له ضوابط خاصة أن عائلتها استقبلت هذا القرار بسهولة شديدة وترحيب به طالما كان فى ذلك راحة لها.
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