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رياضة

كاف يشيد بأدء اللجنة الطبية ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
ريهام بكير
اشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بأداء اللجنة الطبية لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما ، التي تحتضنها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ، أن اللجنة قدمت كافة التسهيلات لجميع المنتخبات المشاركة فى البطول منذ وصولهم للقاهرة.

وأضاف سلطان أن اللجنة نفذت تعليمات كاف سواء بتجهيزات المستشفيات التى تستقبل الحالات الطارئة أو المتابعات اليومية فى المباريات أو التدريبات، مشيرا أن كل أعضاء اللجنة لا يبخلون بأي جهد لخروج البطولة بشكل جيد.

وواصل سلطان أنه تم سحب عينات المنشطات على عدد من اللاعبين وفقا لتعليمات كاف وهناك مباريات تم سحب خلالها 4 عينات بواقع لاعبين من كل منتخب ومباريات أخرى تم سحب عينتين فقط بواقع عينة لكل منتخب ومباريات أخرى لم يتم سحب أى عينة وقرار سحب العينات من عدمه يرجع لكاف واللجنة الطبية تحرص على تواجد ما لا يقل عن أربعة دكاترة فى كل مباراة تكون مسئوليتهم فقط سحب العينات من اللاعبين.
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